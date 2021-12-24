Путіна тримається на брехні, експерти прокоментували конференції

19:04 24 грудень Київ, Україна

Цього тижня Володимир Путін провів кілька конференцій, на яких відповідав на запитання журналістів та давав настанови армії. Риторика Росії не змінилася, а скоріше навіть посилилася. Путін почав говорити про загрозу не тільки з боку колективного Заходу, але вже й від сусідньої України.

Чисельність російських збройних сил на кордоні з Україною не зменшилась. Тяжке озброєння, разом із стотисячною армією чекають наказу у повній бойовій готовності. Яким цей наказ буде – не відомо. Багато політичних та військових експертів схильні вважати, що Путін не повинен зробити свою найбільшу помилку – повномасштабне вторгнення в Україну. Проте величезна кількість людей на кордоні у бойовій готовності він також не зможе тримати надто довго.

У господаря Кремля немає часу. Він це розуміє. Всередині країни за останні два роки ситуація ще більше посилилася. Погіршення пов'язане саме з тим, що президент РФ практично повністю припинив приділяти увагу внутрішнім проблемам, а їх у Росії накопичилося дуже багато: боротьба з COVID-19, що послабилася, збільшення смертності від коронавірусної хвороби, протести щодо QR-кодів, збільшення кількості людей, що опинилися за порогом бідність, падіння підтримки Путіна у зв'язку зі знищенням опозиції і т.д.

Усі внутрішні проблеми президент Росії завжди списував на " агресивний Захід ". Парадокс у тому, що більше половини росіян вірили в те, що проблеми їхньої країни виникають саме тому, що США будує “ змови ” проти їхньої “ коханої Росії та великого президента ”.. Що не кажи, а сила пропаганди в РФ залишається на належному рівні. Зараз внутрішні проблеми пояснюються ще й тим, що « Україна планує масштабну військову операцію на Донбасі, а США їх підтримують і доставляють ракети до кордонів Росії ».. Тому " бідний Путін не може залишити це без уваги та почати допомагати власному народу " .

Брехня та пропаганда допомагають президенту РФ підтримувати легенду про те, що він захищає свою країну від зовнішніх ворогів. Росіяни, які за довгий час звикли підкорятися і вірити цареві, кажуть “ а хто, якщо не Путін ” і підтримують свого “ лідера ”. Однак нескінченне переміщення військ з точки в крапку незабаром перестануть надавати належний ефект як на Захід, так і на внутрішній електорат. Хазяїну Кремля необхідно буде ухвалити рішення: або наступати, або відводити війська. Обидва випадки заслуговують на окремий опис, оскільки є найширший простір для дискусій і міркувань.

Не забігаючи далеко вперед , можна точно сказати, що у найближчий рік мають бути прийняті важливі рішення щодо ситуації на Донбасі. Проблема не може залишатися у підвішеному стані, оскільки загрожує поступовим колапсом внутрішньої політики Путіна в Росії. Яким би зомбованим не був народ у РФ, йому поступово приїдається судження про те, що у внутрішніх проблемах їхньої країни винні зовнішні країни.. Якщо Путін не може з цим розібратися, то " краще хтось інший нехай розбирається " .

Природно, що війна проти України стане рятівним «колом» для рейтингу президента Росії, як це сталося після окупації та анексії Криму в 2014 році.. Однак тут ціна буде надто висока: тисячі вбитих росіян, найжорстокіші санкції, цілковите припинення обговорення сертифікації «Північного потоку-2» та невідомий фінал битви.. Українці будуть оборонятися до останнього, оскільки за ними правда, вони захищають свою землю і мають віру в те , що Захід залишиться на їхньому боці.

Проект «Путін» продовжить своє існування тільки в тому випадку, якщо якнайшвидше зверне увагу на внутрішню політику Росії. Його лож спрямована у бік Заходу також необхідна лише обдурювання власного народу, але ефективність пропаганди у цьому векторі розвитку стрімко падає. Брехня про те, що в Росії все добре також не спрацює. Захід навряд чи дасть необхідні Путіним гарантії, а отже, вести ту зовнішню політику , яку він проводить зараз, погрожуючи Україні, вже не вдасться.. Тепер Путін піде на відчайдушні заходи, або почне брехати з ухилом на внутрішню ситуацію в країні.. У будь-якому разі нам ще вдасться поспостерігати за стагнаційними заявами глави Кремля просочені, як завжди, брехнею.