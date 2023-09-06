Покоління Z - мілітаризація дітей у росії

12:18 22 серпня Київ, Україна

16 липня головний путін зажадав розпочати посилення військової пропаганди у навчальних закладах росії. Таким чином він має намір "виховати" нове покоління росіян, які повністю віддані кремлю та його мілітаристській політиці, ворожій до Заходу.



Школи та інститути отримали вказівку активізувати роботу із зомбування молоді із тимчасово окупованих територій України.



До цієї заяви окупанти вже значно збільшили витрати на патріотичне виховання. Бюджет збільшили у шість разів у порівнянні з попереднім роком. 2022 року понад 70 млн доларів було виділено на уроки військової пропаганди, придбання військової атрибутики та фінансування дитячих “патріотичних” таборів. У 2023 році ця сума зросла майже до 430 млн доларів. Напередодні 2024 року агресор планує збільшити бюджет на пропаганду для молоді ще на 13%, до 480 млн доларів.



Вторгнення в Україну торкнулося різних аспектів життя російських університетів, шкіл та дитячих садків. Незабаром після його початку путін заявив про "недостатню увагу до патріотичного виховання своїх громадян". У квітні 2022 року міністр освіти рф Сергій Кравцов представив кілька ініціатив, спрямованих на виховання у школярів "почуття патріотизму та громадянськості".



Силовики та військові, пропагандисти та політики також почали наполягати на суттєвих реформах у галузі “патріотичного виховання”, часто проводячи паралелі з “успішним досвідом у Радянському Союзі”. Копіюючи радянську практику, у 2022 році в росії за підтримки та під керівництвом путіна було створено новий молодіжний рух – «Рух перших». Організація, маючи власні теле- і радіомовні можливості, покликана продовжувати традиції радянських піонерів і активно сприяти патріотичному вихованню росіян. Найближчим часом у цей молодіжний рух мають вступити 18 млн дітей та підлітків, у тому числі з тимчасово окупованих територій України.



Для подальшого зомбування дітей військовою пропагандою з 1 вересня 2022 року кремлівська влада ініціювала так звані “розмови про важливе” у всіх російських школах. Ці уроки покликані виховувати в учнів "почуття гордості за свою країну, патріотизм, моральність та історичне просвітництво". Починаючи з восьмого класу, учням викладатиметься важливість захисту Батьківщини зі зброєю у руках. Перший урок, наповнений традиційними російськими пропагандистськими наративами, був проведений особисто путіним під час його візиту до Калінінграда. З 13 лютого "розмови про важливе" стали транслюватися на "Першому каналі". Ініціатива розширила свою цільову аудиторію, оскільки звернення не обмежувалося лише школярами, але поширилося і на їхніх батьків.



У різних регіонах росії до шкіл закріпили військові частини, які взяли функції шефства над установами. “Героїв” війни в Україні (включаючи головорізів із ПВК “Вагнер”) регулярно запрошують до шкіл, щоб вони розповідали про “патріотизм”. Як сполучна ланка, адміністратори шкіл і дитячих садків шикують дітей у ряд у формі літери «Z». Крім того, у класах встановлюють так звані “парти героїв” із зображеннями загиблих в Україні окупантів.



Майбутній навчальний рік обіцяє російським студентам ще кілька змін. З поверненням базової військової підготовки до шкіл з 1 вересня практична мілітаризація незабаром супроводжуватиметься теоретичною мілітаризацією. Сергій Миронов, лідер партії "Справедлива росія", заявив, що головна мета - "систематична підготовка громадян до можливої війни". Ця ініціатива отримала активну підтримку у міноборони рф. Курс включатиме стрілянину, поводження з ручними гранатами та навчання основ надання першої допомоги на полі бою. На цих уроках окупанти повинні ділитися своїм особистим досвідом у класі. Вторгнення в Україну торкнулося різних аспектів життя російських університетів, шкіл та дитячих садків. Незабаром після його початку путін заявив про "недостатню увагу до патріотичного виховання своїх громадян". У квітні 2022 року міністр освіти рф Сергій Кравцов представив кілька ініціатив, спрямованих на виховання у школярів "почуття патріотизму та громадянськості".Силовики та військові, пропагандисти та політики також почали наполягати на суттєвих реформах у галузі “патріотичного виховання”, часто проводячи паралелі з “успішним досвідом у Радянському Союзі”. Копіюючи радянську практику, у 2022 році в росії за підтримки та під керівництвом путіна було створено новий молодіжний рух – «Рух перших». Організація, маючи власні теле- і радіомовні можливості, покликана продовжувати традиції радянських піонерів і активно сприяти патріотичному вихованню росіян. Найближчим часом у цей молодіжний рух мають вступити 18 млн дітей та підлітків, у тому числі з тимчасово окупованих територій України.Для подальшого зомбування дітей військовою пропагандою з 1 вересня 2022 року кремлівська влада ініціювала так звані “розмови про важливе” у всіх російських школах. Ці уроки покликані виховувати в учнів "почуття гордості за свою країну, патріотизм, моральність та історичне просвітництво". Починаючи з восьмого класу, учням викладатиметься важливість захисту Батьківщини зі зброєю у руках. Перший урок, наповнений традиційними російськими пропагандистськими наративами, був проведений особисто путіним під час його візиту до Калінінграда. З 13 лютого "розмови про важливе" стали транслюватися на "Першому каналі". Ініціатива розширила свою цільову аудиторію, оскільки звернення не обмежувалося лише школярами, але поширилося і на їхніх батьків.У різних регіонах росії до шкіл закріпили військові частини, які взяли функції шефства над установами. “Героїв” війни в Україні (включаючи головорізів із ПВК “Вагнер”) регулярно запрошують до шкіл, щоб вони розповідали про “патріотизм”. Як сполучна ланка, адміністратори шкіл і дитячих садків шикують дітей у ряд у формі літери «Z». Крім того, у класах встановлюють так звані “парти героїв” із зображеннями загиблих в Україні окупантів.Майбутній навчальний рік обіцяє російським студентам ще кілька змін. З поверненням базової військової підготовки до шкіл з 1 вересня практична мілітаризація незабаром супроводжуватиметься теоретичною мілітаризацією. Сергій Миронов, лідер партії "Справедлива росія", заявив, що головна мета - "систематична підготовка громадян до можливої війни". Ця ініціатива отримала активну підтримку у міноборони рф. Курс включатиме стрілянину, поводження з ручними гранатами та навчання основ надання першої допомоги на полі бою. На цих уроках окупанти повинні ділитися своїм особистим досвідом у класі.