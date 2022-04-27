Підводні катастрофи як маркер небоєздатності вмф рф

12:06 27 квітня Київ, Україна

У квітневі дні підводники росії згадують загиблих в океанських глибинах. 33 роки тому, 7 квітня 1989 року, затонув атомний підводний човен (АПЛ) "К-278" ("Комсомолець") 685-го проєкту ("Плавник"). З 69 членів екіпажу живими залишилося 27 людей. Останніми роками ця дата у військово-морському флоті є днем пам'яті всіх загиблих підводників.

Проте фатальним часом року для вітчизняного підплаву є осінь. Саме на цю пору припадає більшість катастроф, що призводили до загибелі субмарин у мирний час. Початок скорботного списку поклав дизель підводний човен Д-1 (до 21 серпня 1934 року - "Декабрист"). Його зникнення досі залишається найзагадковішим серед підводних НП. 13 листопада 1940 року він вийшов в Мотовську затоку (північ Кольського півострова) і безвісти зник. До цього дня човен не знайдено. І це на відносно малих глибинах, на курсах, "заїжджених" підводними човнами та надводними кораблями. Навесні 2000 року адмірал В'ячеслав Попов, тоді ще командувач Північного флоту, віддав розпорядження про підготовку експедиції для пошуку та підйому Д-1, але шукати та піднімати довелося "Курськ". Розгадка таємниці Д-1 відкладається на невизначений час.

Небойові втрати підводних сил ВМФ СРСР продовжилися з виходом флоту на океанські простори.

21 листопада 1956 року на дизельному підводному човні М-200 "Помста" загинули 28 підводників.

27 січня 1961 року затонув дизель С-80, загинув весь екіпаж - 68 людей.

4 липня 1961 року на АПЛ К-19 загинуло 8 підводників.

8 вересня 1967 року внаслідок аварії на АПЛ К-3 загинуло 39 підводників.

8 березня 1968 року на АПЛ К-129 загинуло 98 підводників.

24 лютого 1972 року на тій же К-19 пожежа - загинули 28 підводників.

21 жовтня 1981 року на дизельному підводному човні С-178 загинули 32 моряки.

18 червня 1984 року на К-131 загинуло 13 членів екіпажу.

3 жовтня 1986 року на ракетному підводному крейсері стратегічного призначення К-219 загинуло 6 підводників.

12 серпня 2000 року на "Курську" загинуло 118 підводників.

Як бачимо, не «закритими» залишаються травень та грудень. Думаю, Господь не допустить прогалин… А українські військові завжди готові стояти на боці Світла…

Цей перелік далеко не повний. У минулому столітті росія внаслідок аварій та катастроф втратила близько 30 підводних човнів – вважайте, цілу флотилію, а з урахуванням військових втрат – 115 субмарин. Як своєрідну втіху можна згадати про значніші втрати Німеччини в роки Другої світової війни: 673 кораблі і близько 30 тисяч загиблих підводників. На жаль, дослідникам історії підводного флоту досі важко отримати вичерпні дані щодо всіх катастроф. Багато з них досі засекречені настільки, що навіть не входить до статистики втрат ВМФ.

На жаль, випадки щасливого результату для екіпажу затонулого підводного човна вкрай рідкісні. По суті лише одного разу вдалося врятувати і човен, і екіпаж. У серпні 1957 року на Чорному морі затонув на глибині 83 метри підводний човен М-351. На четверту добу човен був піднятий на поверхню. Усі підводники були врятовані. На жаль, майже через пів століття рятувальники виявилися безсилими перед майже такою ж глибиною ("Курськ" лежав за сто з гаком метрів від поверхні). І навіть сьогодні, при всьому розвитку техніки та технологій глибоководних занурень, глибина понад 80 метрів вважається для аварійних субмарин непідйомною могильною плитою.

Загибель підводного човна, як правило, викликала серйозні корективи в національних кораблебудівних програмах. Наприклад, після загибелі атомоходів "Скорпіон" та "Трешер" у Сполучених Штатах кардинально переглянули саму стратегію підводного кораблебудування та правила експлуатації підводних човнів.

"Не вдалося встановити справжні причини загибелі жодного підводного човна" - це заявив свого часу Ілля Клебанов, відразу після свого призначення головою урядової комісії з розслідування причин та обставин загибелі "Курська".

Наприклад, відсутня офіційна версія загибелі ракетоносця К-219. А слідство щодо катастрофи "Комсомольця" у Головній військовій прокуратурі засунуто в найдальшу скриньку. Багато років тривав бій над могилою "Комсомольця" двох адміралів: Євгена Чернова та Олега Єрофєєва, кожен з яких звинувачував іншого в загибелі глибоководної субмарини. Бог їм суддя. Не в них зараз справа. А в тому, якою ще кривавою даниною росіяни заплатять океану за державну байдужість до людей.

Виступаючи на зустрічі з родичами загиблих підводників 22 серпня 2000 року, путін зазначив, що "трагедії були і раніше, коли нам здавалося, що ми живемо в успішній країні". Воно, звісно, так. Тільки завжди дуже важливо зрозуміти, що спричинило трагедію.

Офіційною причиною трагедії став вибух торпеди на момент запуску. До такого результату могли призвести як помилки екіпажу, так і дефект торпеди.

Влада повідомляла недостовірну інформацію про катастрофу та перебіг рятувальної операції. Телевізійне висвітлення тих подій спричинило гострий конфлікт володимира путіна з Борисом Березовським, який контролював ОРТ. Посилилися цькування телеканалу НТВ. Путін використав загибель «Курська» як доказ того, що російські збройні сили перебувають у жалюгідному стані, і почав різко нарощувати військові витрати.

Що стосується "Курська", народу підсунули лише наслідок, але не причину. А це вже привід задуматися, наскільки "успішною є країна" під назвою росія.

За десятиліття у росії не змінилася ні влада, ні методи доведення інформації народу. Як і багато років тому, російські ЗМІ інформацію не надають взагалі або надають недостовірну, неповну, викривлену. Військове керівництво російського флоту завжди відрізнялося головотяпством і з роками нічого не змінилося, ті ж старі на керівних посадах, але з посиленим маразмом. Корупція, недбалість та розкрадання — це те, чим може похвалитися російський флот і аж ніяк не передовими підводними човнами.

І розрекламована підводна міць росії з практично безшумними двигунами і чотирма крилатими ракетами типу "Калібр" на борту не страшні Збройним силам України.

Не псуватимемо статистику загибелі підводних човнів росії і в травні очікуємо на «конфуз» з російськими човнами серії 877 "Палтус" (у західній термінології проєкт "Кіло").