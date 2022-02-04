Підписано закон, який контролює електронну торгівлю ліками

12:27 17 вересень Київ, Україна

Верховна Рада України 17 вересня ухвалила в цілому законопроєкт № 3615-1 про внесення змін до статті 19 закону "Про лікарські засоби". Таким чином, в Україні посилять контроль за електронною роздрібною торгівлею лікарськими засобами.



За документ проголосували 258 народних депутатів.



У пояснювальній записці до законопроєкту пропонується закріпити на рівні закону перелік основних вимог до дистанційної торгівлі лікарськими засобами з метою їхньої адаптації до законодавства Європейського Союзу.



Метою законопроєкту є врегулювання правовідносин у сфері дистанційної торгівлі ліками. Закон убезпечить від ризиків недотримання умов зберігання та перевезення лікарських засобів і споживання пацієнтами неякісних або фальсифікованих ліків.



Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування повідомив у Facebook, що законопроєктом пропонується:



-забезпечити захист споживачів від небезпечних, неефективних та неякісних ліків;

-зробити препарати дешевшими та більш доступними завдяки конкуренції;

-забезпечити гармонізацію чинного законодавства із законодавством Європейського Союзу.



Законопроєкт №3615-1 в першому читанні Верховна Рада прийняла під час засідання 14 липня. Тоді документ підтримали 308 парламентарів.



