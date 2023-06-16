Підготовка до контрнаступу ЗСУ на території противника

20:05 23 травня Київ, Україна

У той час, як ЗСУ готуються до звільнення українських територій, партизани в росії та на окупованих рф територіях з 2014 року руйнують військову інфраструктуру супротивника. Це не тільки говорить про некомпетентність російських спецслужб, а й підкреслює неможливість агресора в майбутньому підтримувати постачання необхідних ПММ, боєприпасів, продуктів харчування тощо.



"Спецслужби України вбивали і продовжать вбивати росіян де завгодно у світі до повної нашої перемоги", - заявив Кирило Буданов, начальник Головного управління розвідки України. При цьому він підкреслив, що "якщо переходити на особистості, то, як і представник будь-якої іншої спецслужби світу, він не може ні підтвердити, ні спростувати причетність ГУР до ліквідації того чи іншого суб'єкта".







Тому, хто б не стояв за замахом на російських терористів, таких як, наприклад, Захар Прилепін, або вбивством таких шанувальників «російського світу», як Владлен Татарський, слова Буданова підкріплюють впевненість у тому, що кожен військовий злочинець і путінський адепт не уникне покарання за свої злочини, вчинені проти українського народу.



Насамперед це стосується колаборантів, які повірили, що росія - це “визволителі”, чекали на прихід агресора і всіляко сприяли росіянам на окупованих територіях. Так, у Мелітополі було ліквідовано Андрія Бойка, “начальника відділу спорту”; Роман Дзюба, відомий колабораціоніст та директор місцевої школи, який пожертвував приміщення для незаконних “референдумів”, проведених у вересні 2022 року; Максим Зубарєв, голова так званої Якимівської адміністрації в окупованій Запорізькій області; Олександр Міщенко, заступник начальника РВВС Мелітополя; Іван Ткач, “глава військово-цивільної адміністрації” у Запоріжжі. Зокрема, Ткач відіграв важливу роль у налагодженні транспортних зв'язків для російських військ в окупованому Криму, а також в окремих містах так званих «Л-ДНР».

За диверсії взяв на себе відповідальність Український опір та опублікував відеоролики, які попереджають інших колаборантів, які співпрацюють з росією, про те, що “для всіх зрадників України є лише одне місце призначення – морг”. За словами мера Мелітополя Івана Федорова, місцевий партизанський рух налічує десятки тисяч людей, сотні з них беруть участь в активному спротиві. Далі Федоров заявив: “Сили опору та партизани проходять навчання. Вони набираються досвіду, тому їхня робота стає більш ефективною та якісною”.

Загалом український та проукраїнський опір поширюється далеко за межі Запорізької області. У вересні 2022 року місцеві українські та кримськотатарські активісти створили військовий партизанський рух під назвою «Атеш», головною метою якого було звільнення всіх українських територій, включаючи Крим. Згідно з Telegram-каналом руху, з листопада 2022 року члени організації здійснили низку диверсійних операцій проти російських військових частин, наприклад, вбивши 30 російських військовослужбовців у лікарнях навколо Сімферополя. 10 лютого «Атеш» взяв на себе відповідальність за вибух автомобіля, внаслідок якого двоє російських солдатів загинули та ще двох було госпіталізовано в окупованій Новій Каховці. У березні 2023 року організація заявила, що внаслідок вибуху бомби було вбито "заступника начальника військової адміністрації" Нової Каховки. А 23 квітня учасники Атеша взяли на себе відповідальність за підрив контрольно-пропускного пункту Росгвардії біля Олешок, що призвело до численних жертв.



За даними Атеш, станом на листопад 2022 року в русі налічувалося близько 800 активних членів, деякі з яких були мобілізовані на фронт у складі регулярної російської армії, а інші активно діють у Криму. Поступово агенти «Атеш» влилися до лав російської армії, навчаючи там російських солдатів ламати власне обладнання, щоб пережити війну. Крім того, ці агенти збирають розвідувальні дані та передають інформацію ЗСУ.



Більше того, такі атаки відбувалися не лише на території України. 1 травня невідомі підірвали лінію електропередач у Гатчинському районі Санкт-Петербурга. За словами губернатора Ленінградської області Олександра Дрозденка, за фактом ймовірного саботажу порушено кримінальну справу, оскільки російські правоохоронці виявили поблизу ще один заряд із запалом. Тим часом 20 вагонів з нафтопродуктами та пиломатеріалами зійшли з рейок через вибухи на ділянці залізничних колій у Брянській області. Губернатор області Олександр Богомаз заявив, що "невстановлений вибуховий пристрій детонував біля залізничної станції "Сніжецька", що призвело до сходу складу з рейок". Подібні атаки відбувалися та відбуваються і в інших регіонах росії. У тому числі в Білгородській та Курській областях, коли в результаті одного вибуху зійшов з рейок потяг з 80-ма вагонами, які, ймовірно, перевозили паливо та інше продовольство для військових цілей.

Українські офіційні особи не підтверджують своєї причетності до диверсій. Водночас колишній радник Офісу Президента України Олексій Арестович нещодавно заявив, що акції опору в Криму, Брянській, Курській, Білгородській та інших областях “допомогли українським силам, оскільки вони готуються до контрнаступу, що насувається, і це матиме неоцінене значення під час його активної фази”.

За словами Буданова в недавньому інтерв'ю «Forbes.ua», більшість вибухів і пожеж, які регулярно спалахують у росії, є невипадковими. Він сказав, що “сигнальне обладнання на залізницях горить кілька разів на день на різних магістралях постійно по дві-три години, іноді по п'ять-шість годин, рух зупиняється на всій ділянці. Зрозуміло, що ця інфраструктура сама собою не згорає”. Буданов також натякнув, що деякі росіяни тісно співпрацюють із українською стороною з метою отримання фінансової вигоди.



Таким чином, незважаючи на запевнення кремля в тому, що ці диверсійні операції не вплинуть на російську військову машину і не зможуть завдати серйозних економічних збитків, диверсії є важливою частиною підготовки для контрнаступу ЗСУ. Вони спричиняють не лише матеріальні збитки, а й серйозні політичні наслідки для агресора, оскільки російські офіційні особи щосили намагаються пояснити, чому вони не можуть гарантувати безпеку російській території. Справді, не тільки російські війська, а й мирні жителі в цих районах дедалі більше турбуються про свою безпеку напередодні українського контрнаступу, що насувається.