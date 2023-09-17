Підтримка війни серед росіян падає

05:14 15 вересня Київ, Україна

Регіональні вибори до РФ пройшли. Як і очікувалося, діючі губернатори, мери та їхні заступники зберегли свої посади. Проте дивним стали самі передвиборні гасла та агітація в принципі. Кандидати вловили загальний тренд серед росіян і прибрали зі свого порядку мілітаристську риторику.



З 8 по 10 вересня в РФ відбулися вибори 26 губернаторів і 16 "нових" членів парламенту, в рамках так званого "єдиного дня голосування". Діючі губернатори перед виборами йдуть у відставку, на їх місце призначаються тимчасово виконуючі обов'язки і це дає можливість тимчасово виконуючий обов'язки глави регіону брати участь у виборах.



«В принципі, Путін використав власну схему обрання на пост президента щодо всіх інших чиновників. У 1999 році він, обіймаючи посаду прем'єр-міністра, обійняв посаду президента, коли Єльцин подав у відставку і вже через кілька тижнів був обраний на виборах, хоча ніхто вже не сумнівався, що саме Путін залишиться в президентському кріслі.. Таким чином, протягом усього його правління обиралися, можна сказати, охоронці путінізму в регіонах. Тим часом серед єдиноросів також існує конкуренція. Тому вони завжди шукають підхід як до центру, так і до місцевих громад.. Більше того, у РФ періодично трапляються непередбачені для Кремля результати голосувань. Так, наприклад, у 2018 році якимось чином губернатором Хабаровського краю став Сергій Фургал, який, вочевидь, не вписувався у путінську вертикаль влади. 2020-го його заарештували за звинуваченням в організації вбивств на замовлення, що викликало масові протести в регіоні на захист арештованого», - коментують вибори західні політологи.



Однак, не заперечують політологи і того факту, що місцеві чиновники не скидають із рахунків волю народу. Вони оголошують, що саме це спричинило зміну агітаційної риторики. «Передвиборча кампанія влітку 2023 року продемонструвала настрої росіян щодо війни через агітаційну діяльність кандидатів. Наприклад, у Сибірській Республіці Хакасія, з початком губернаторської кампанії, військова тема передвиборчої кампанії кандидата єдинороса Сергія Сокола практично повністю зникла.. У своїй програмній промові, одягнений у куртку, а не у свій звичайний військовий камуфляж, Сокіл заявив: «Настав час змін». Як гасло він вибрав фразу: «Влада держави на благо Хакасії!». Його конкурент від КПРФ Валентин Коновалов також йшов на вибори з регіональним гаслом: «Місцеве! Чесний!».



Аналогічна ситуація була і Далекому Сході. У червні 2023 року губернатора Примор'я Олега Кожем'яка було зображено на білбордах Владивостока у військовому камуфляжі. Але до липня пропаганда, що виходить із його кабінету, перестала говорити про війну. Натомість у його передвиборних матеріалах усміхнений Кожем'яко зображений у білій футболці з написом: «Наш регіональний час настав». А головне гасло його кампанії: «Ми живемо у Примор'ї. Давайте вирішувати разом!», - нагадують політологи.



Політологи також наголошують на змінах у риториці відбулися не лише на сході, а й у центральних регіонах. Наприклад, губернатор Орловської області Андрій Кличков, який на початку року активно підтримував війну проти України, обрав не мілітаристське, а регіоналістське гасло: «За розвиток наших міст та сіл!». Однак, не заперечують політологи і того факту, що місцеві чиновники не скидають із рахунків волю народу. Вони оголошують, що саме це спричинило зміну агітаційної риторики. «Передвиборча кампанія влітку 2023 року продемонструвала настрої росіян щодо війни через агітаційну діяльність кандидатів. Наприклад, у Сибірській Республіці Хакасія, з початком губернаторської кампанії, військова тема передвиборчої кампанії кандидата єдинороса Сергія Сокола практично повністю зникла.. У своїй програмній промові, одягнений у куртку, а не у свій звичайний військовий камуфляж, Сокіл заявив: «Настав час змін». Як гасло він вибрав фразу: «Влада держави на благо Хакасії!». Його конкурент від КПРФ Валентин Коновалов також йшов на вибори з регіональним гаслом: «Місцеве! Чесний!».Аналогічна ситуація була і Далекому Сході. У червні 2023 року губернатора Примор'я Олега Кожем'яка було зображено на білбордах Владивостока у військовому камуфляжі. Але до липня пропаганда, що виходить із його кабінету, перестала говорити про війну. Натомість у його передвиборних матеріалах усміхнений Кожем'яко зображений у білій футболці з написом: «Наш регіональний час настав». А головне гасло його кампанії: «Ми живемо у Примор'ї. Давайте вирішувати разом!», - нагадують політологи.Політологи також наголошують на змінах у риториці відбулися не лише на сході, а й у центральних регіонах. Наприклад, губернатор Орловської області Андрій Кличков, який на початку року активно підтримував війну проти України, обрав не мілітаристське, а регіоналістське гасло: «За розвиток наших міст та сіл!».