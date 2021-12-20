Під егідою багатства

11:56 11 серпень Київ, Україна

Ні для кого не секрет, що основна частина доходів Росії полягає в промисловості і видобутку корисних копалин. Ті методи, якими видобуваються і виробляються матеріали, шокують екологів не тільки в Росії, але і у всьому сучасному світі.

За дослідженням Івана блокової, директора по програмі Greenpeace в Росії, останнім поліпшення екології відбувалося в лихі 90-ті, коли заводи були ще не розпродані олігархам. Тобто в економічний занепад поліпшується екологія в країні.

Після приватизації олігархами основних промислових комплексів ситуація різко змінює вектор в негативному напрямку. За даними незалежного розслідування, 89,3% активів і готівкових коштів належать 3-му% росіян, а це значить, що вони можуть вирішити проблему екології швидше, ніж літають їх приватні літаки.

Проте, який рік триває вирубка сибірських лісів. Це призводить до суттєвого видовому дефіциту, порушення харчових ланцюжків, прояву ерозії і появи пустель, заболочування грунту. І це тільки найбільш значущі проблеми, які видно відразу і неозброєним оком. І все це спритно прикривається лісовими пожежами, які, нібито, виникають через необережне поводження з вогнем або під час грози. Офіційно - згорілий ліс, по факту - шафа або стіл.

Необхідно додати, що президент асоціації деревообробної галузі в Росії та за сумісництвом член Ради з розвитку лісового комплексу при Уряді Російської Федерації є один і той же чоловік - Шестаков Олександр. Висновки напрошуються самі собою.

Так само в 2019 році, в результаті невдалих випробувань зброї, був зафіксований вибух ядерної бомби в архангельській області. Рівень радіації підвищився в 20 разів, незворотні зміни в грунті, загибель тварин і 5-ти чоловік.

Так само слід згадати і компанію «Русал», сумно відомого олігарха Олега Дерипаска. Заводи компанії розтягнулися по всьому світу - від Іркутської області до Ямайки, від Мурманської області до штату Квінсленд, Австралія. Вони виробляють як алюміній так і боксити, глину. Катастрофічно забруднюють навколишнє середовище.

При перерахованих вище екологічні проблеми не робиться зовсім нічого. Кремль виявляється в частці і олігархи продовжують "доїти" Землю все більше і більше. Як говориться - "після нас, хоч потоп".

Так як фільтри, очисні, нові насадження, дотримання екологічних норм і стандартів це вкладення, які уповільнюють отримання прибутку то і актуальності в цьому немає, а природа буде терпіти. «Поки ми живі, нічого глобально поганого не трапиться, а якщо трапиться то завжди можна сісти в свій найдорожчий приватний літак і полетіти на власний острів» - вислів одного з наближених промисловців Путіна.