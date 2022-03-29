09:31 28 березня Київ, Україна

Вторгнення Росії в Україну не було несподіванкою. Ще в середині жовтня 2021 року, тобто за чотири місяці до повномасштабного нападу РФ на українську армію, світові ЗМІ почали говорити про неминучість конфлікту. Проте Захід нічого істотно не зробив, щоб запобігти війні. Однак чи була реакція світової спільноти передбачуваною і чи так вони вчинили безтурботно?

Варто зазначити, що початок російської агресії було помічено ще до 24 лютого 2022 року. У 2014 році було анексовано Крим та окуповано 1/3 Донбаської та Луганської областей. Водночас, агресія Кремля стала помітною ще раніше. З самого початку свого “ незалежного ” існування, Росія перейняла методи СРСР. Першою під удар потрапила Молдова, потім Чечня, яка повною мірою відчула у собі поширення “ російського світу ”. Потім п'ятиденна війна у Грузії, потім Сирія.

У 2014 році українці відчули на собі захист, коли “ Путін ” вирішив окупувати українців прибрати до рук.

Весь цей час, Захід не вживав серйозних заходів проти агресії РФ. Було введено санкцію після анексії Криму та окупації окремих територій Донбасу. Але як показав час, це не вплинуло на економіку агресора і, більше, дозволило підготуватися до масштабного вторгнення в Україну.

Можна сміливо заявити, що 2014 став вирішальним для Кремля, в намірі не зупинятися і почати планувати наступ. Було проведено безліч розслідувань, розвідка багатьох країн повідомляла про те, що ведеться диверсійна діяльність, готуються до чогось глобального.

У квітні-травні 2021 року побоювання підтвердилися, коли окупанти зосередили понад 100 тис.. живої сили на кордоні з Україною. Крім того, Кремль оголосив на весь світ про масштабні “ навчання ” в Білорусії восени 2021 року.. Після цього було оголошено про «Союзну рішучість 2022», яка, за словами світових експертів, мала стати ще одним плацдармом для майбутнього наступу.

Примітно й те, що після оголошення в The New York Times і Washington Post про підготовку вторгнення окупантів у січні-лютому 2022 року, офіційні представники США незабаром підтвердили, що “ Росія готується до війни ” .. Як стверджували ЗМІ, їхні дані були отримані із закритих джерел розвідки у Пентагоні.. І навіть тоді, Захід не вжив жодних серйозних заходів, окрім висловлювання “ занепокоєння ” , застереження України та погроз окупантам у вигляді “ небачених санкцій ” .

Але ж війни можна було уникнути. Ще у 2014 році, спираючись на досвід попередніх років. було зрозуміло, що рано чи пізно спалахне конфлікт. На той момент можна було запровадити такі самі санкції, як і зараз, щоб не допустити майбутньої війни. До того ж економіка РФ так само була б зруйнована, а влада в Кремлі змінилася б набагато раніше. Більше того, західні лідери на той час були сильнішими, а їхня позиція щодо війни в Україні була єдиною.

Але, Захід все ж таки дозволив здійснити напад на Україну. Відповідь на запитання - " чи була їхня позиція передбачувана?" - скоріше так ніж ні. Справа в тому, що Захід виступає " оплотом демократії ". Вони не можуть вести агресивну зовнішню політику проти будь-якої держави без вагомих причин. Інакше всі постулати, всі ідеї, які озвучуються цими лідерами, не коштуватимуть нічого. Вони зруйнують себе.

Для Заходу, війна на Донбасі та анексія Криму відкрили нові можливості тиску на Кремль, тому вони продемонстрували, що єдино тиснуть санкціями Росію, якщо вона не стане їм підкорятися. Однак, цей план не спрацював.

Чергова конфронтація відбулася після того, як окупанти почали стягувати до кордонів України свої війська навесні 2021 року.. Ймовірно, вже тоді Захід почав розуміти, що масштабної війни у центрі Європи не уникнути. Але навіть у той момент не зробив нічого конкретного, щоб запобігти конфлікту.

Президент України Володимир Зеленський у своїх виступах наголошував на тому моменті, що західні лідери попереджають про неминучий напад, проте нічого не роблять для того, щоб війни не сталося. Як підсумок – напад Росії, внаслідок якого щодня гинуть сотні людей.

Водночас це розв'язало руки Заходу на політичному полі бою .. Європа та США розгорнули план тотального знищення Росії шляхом ізоляції його економіки. НАТО не втручається у конфлікт безпосередньо, побоюючись третьої світової війни, але активно забезпечує Україну зброєю, боєприпасами, гуманітарною допомогою та добровольцями, запроваджує антиросійські санкції.

Знищення держави-агресора стало однією з основних цілей Заходу.

Чи стала реакція українських партнерів непередбачуваною? Ні. Чи була вона безтурботною? Ні. Ця війна прискорила розпад путінського режиму. На жаль, головною метою був не захист України, а знищення Росії. У той же час, для нашої країни ця була єдиним шансом уникнути поступової добровільної окупації всієї держави мирним, повільним і ганебним шляхом , виконуючи «Мінські домовленості » або будь-який подібний документ.

Рано чи пізно, війна неминуче трапилася б, адже через свою безграмотність та самолюбство, вони вважали Україну слабкою, а людей такими ж боязкими, як і росіян, що дало їм неправдиві уявлення про легку здобич. Проте перемога українців у цій війні ознаменує новий розквіт України, вільної та сильної держави, з якою почнуть зважати у всьому світі.