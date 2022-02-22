Чому захоплення літака Ryanair вигідне Путіну

19:05 26 травень Київ, Україна

Після шокуючого захоплення літака ірландської авіакомпанії президентом Білорусії Олександром Лукашенком, був затриманий опозиціонер Роман Протасевич. Лише через два дні після терористичного акту почали з'являтися подробиці події і політологи заговорили про вигоду Росії.



По-перше, з'явилося відео з "зізнанням" Протасевича. На ньому опозиціонер розповідає, що не має проблем зі здоров'ям, про які говорила його мати. Також він стверджує, що співробітники правоохоронних органів ставляться до нього добре і він вже дає свідчення у справі про організацію ним масових заворушень в Мінську. За словами його батька Дмитра Протасевича, а також правозахисників із товариства журналістів, на відео видно, що у Романа зламаний ніс, права сторона обличчя в пудрі і мова опозиціонера нехарактерна для нього. Це може означати, що як і у випадку зі Світланою Тихановською, слова відеозвернення були сказані їм з примусу силовиків.



По-друге, з відкритих джерел стало відомо, що кілька людей після "перевірки" літака в Мінську на наявність вибухового пристрою не вилетіли до Вільнюса, а залишилися в Білорусії. Цей факт говорить про те, що люди, що зійшли з борту, ймовірно, є співробітниками спецслужб. Хто це був, і до яких спецслужба вони належать, ще треба з'ясувати.

По-третє, лідери ЄС закликали європейські авіакомпанії припинити польоти в Білорусь і над її територією, а також заборонили польоти білоруських літаків в європейському повітряному просторі і використання ними аеропортів союзу.



По-четверте, ЄС заморозив інвестиції в розмірі 3 млрд доларів. Крім захопленого літака, європейських лідерів шокувало відео із "зізнанням" Протасевича, що і послужило причиною відмови ЄС зі словами: "допомоги не буде, поки республіка не стане демократичною".



Президент Білорусії має намір зустрітися з Володимиром Путіним вже в цю п'ятницю, 28 травня. Швидка зустріч може бути пов'язана саме з втратою можливості роздобути гроші ЄС і спробувати отримати їх в Росії. Адже РБ, як і раніше, відчуває кризу і, за словами експертів, незабаром Лукашенко не зможе платити навіть силовикам.



Для Путіна такий несподіваний жест лідера Білорусі став приємним сюрпризом. Непередбачуваний Лукашенко набагато яскравіше накреслив "червону лінію" для Європи і тепер буде "служити" Кремлю беззаперечно, якщо не хоче залишитися без грошей.



У свою чергу Путін не може допустити передчасний відхід Лукашенка, оскільки боїться, що це стане приводом для протестів усередині Росії.



Тому викрадення літака дозволить зберегти пост президента РБ, але не владу всередині країни.