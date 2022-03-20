Чому Путін не вводить війська в Білорусь

20:55 26 жовтня Київ, Україна

Після виборів в Білорусі 9-ого серпня 2020 року спалахнула хвиля протестів. Ця хвиля не вщухає й досі. Люди незадоволені фальсифікованими виборами і вимагають відставки Олександра Лукашенка і свободи політв'язнів.

На цьому тлі Росія вирішує "допомогти" Білорусі і приєднати до себе, з гаслом: "Білоруси утискають росіян. Расєя, вперед." Такий сценарій добре працює і перевірений роками.

Білорусь входить до складу ОДКБ і є членом СДРБ, проте при вторгненні військ Росії і захопленні Республіки Білорусь, Путін стане стверджувати, що на території цієї країни утискали етнічних росіян, і йому нічого не залишалося, як вдатися до військової ескалації конфлікту для їхнього захисту.

Цікаво те, що під час початку протестів Путін і пальцем не поворухнув, щоб допомогти російським журналістам вибратися з в'язниць. Річ в тому, що білоруський ОМОН затримував абсолютно всіх журналістів, непричетних до державних каналів. Людей, які знімали все, що відбувається, били, катували, всіляко знущалися і морально принижували. І навіть такі звірства не спонукали Путіна звернутися до Лукашенка щодо передачі російських громадян назад на батьківщину. Але при будь-якому зручному випадку він може сказати, що якихось вигаданих росіян, які проживають в Білорусі, утискають в правах, і введе війська для окупації території.

Оскільки протести тривають, Лукашенко може попросити допомоги у Путіна у врегулюванні конфлікту. Для того, щоб Путін міг ввести війська за договором ОДКБ, на Білорусь повинні напасти сили противника іншої країни. Оскільки це не відбувається, і Лукашенку ніяк не вдається вигадати правдоподібну історію на захист своїх версій, Путін не може згідно із законом ввести свої війська на територію країни ОДКБ.

Також Білорусь є союзною державою для Росії, що також не дає права Путіну вводити війська. Оскільки білоруси є союзним народом, адже саме вони проводять мирні мітинги на вулицях, а не іноземці. Це означає, що будь-яке військове врегулювання конфлікту з боку "дружньої" держави може спричинити великомасштабний конфлікт зі сприянням сил НАТО.

Але у Путіна свої плани щодо союзників. Йому необхідно захопити Білорусь і зробити частиною Росії. Тому, після проведення військових операцій "ввічливими людьми", Путін буде виправдовуватися, що білоруси зрадили Росію і почали обмежувати права росіян на території своєї країни. Тому було прийнято рішення про захист громадян РФ і захоплення території країни. Конфлікт врегульовано. Тепер все справедливо.