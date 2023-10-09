Перемога Баку в Карабаху спонукає Молдову замислитись про застосування сили в Придністров'ї

Відсутність серйозної реакції на дії Азербайджану в Карабаху , а також перемоги з переходом під контроль Баку нових територій надихнули молдовських активістів поставити питання про можливе застосування сили щодо Придністров'я. Не дивно, що відновлення контролю сприйняли деякі в інших країнах як прецедент для дій проти сепаратистських утворень.

У Молдові давно кілька націоналістичних політиків і коментаторів закликають Кишинів наслідувати приклад Баку і застосувати силу для повернення Придністров'я. Поки що мало свідчень того, що їхні заклики знаходять підтримку серед уряду. Однак вони впливають на кремль, де деякі путіністи закликають розширити підтримку Придністров'я, щоб Молдова, підтримувана Румунією та НАТО, не розпочала відвоювання своєї території.

Щоразу, коли в одному регіоні пострадянського простору відбувається якась важлива подія, у кремлі починають задаватися питанням, чи повториться вона в іншому. Таке ставлення є і в інших країнах, оскільки народи в інших країнах спостерігають, які дії зазнають невдачі, а які навпаки виходять. Вони також уважно стежать за реакцією на такі події з боку кремля та решти світу.

Небезпека полягає в тому, що народи на всьому пострадянському просторі вживатимуть дій, які перебільшують регіональні спільності та недооцінюють різницю між ситуаціями, які, на перший погляд, здаються схожими. Це, у свою чергу, може посилити проблеми та призвести до дій із вибуховими результатами. Нещодавня операція Баку у Карабаху не є винятком. У кремлі переконані, що Грузія та Молдова надихнуться подіями в Азербайджані і що путін має вжити заходів, щоб не допустити повторення карабаського сценарію.

Оскільки Грузія зараз перебуває під владою проросійських представників, там було мало свідчень такого мислення.. У випадку з Молдовою ситуація більш оптимістична. Таким чином, погляди тих молдаван, які бачать у Карабаху аналог Придністров'я, і тих у кремлі, які вважають, що росія має діяти, виходячи з того, що такі ідеї визначатимуть політику Молдови, заслуговують на пильну увагу. Найвідомішим громадянином Молдови, який проводить таку аналогію, є Анатолій Шалару, колишній міністр оборони та нинішній генеральний секретар Партії національної єдності.

Він стверджує, що Кишинів має наслідувати приклад Баку, перестати покладатися на міжнародні переговори для повернення Придністров'я і натомість використати силу, як це зробив Азербайджан. За словами Шалару, “Азербайджан показав усім, що проблеми можна вирішувати не лише під час кава-брейків та нескінченних конференцій, а й із застосуванням сили”. Він стверджує, що це невідкладне завдання, оскільки не можна дозволити Тирасполю уповільнювати інтеграцію Молдови з Румунією, Європейським Союзом та НАТО. Саме такі заяви викликають тривогу у путіна, де висловлювання Шалару набули широкого висвітлення. Бездіяльність росії у Карабаху спонукала деяких жителів Молдови підтримати застосування сили у Придністров'ї, більше не побоюючись відплати агресора.

За словами російського політолога Сафонова, як тільки було оголошено про падіння Нагірного Карабаху, був розроблений систематичний план деморалізації Придністров'я. План простий: "оскільки росія не виступала на підтримку Карабаху, вона не діятиме на підтримку Придністров'я". Це дає Кишиневу можливість вирішити тривалий конфлікт із Тирасполем військовим шляхом, а не шляхом переговорів. "Треба визначитися, продовжує російський політолог, чи це просто інтернет-розмови або початок реальної атаки на сепаратистів". Сафонов вважає, що останнє, з огляду на те, що Кишинів розриває зв'язки з росією і стає на бік Заходу, сподіваючись отримати підтримку з боку НАТО, Євросоюзу та США.

Молдова вже придбала безпілотники у Німеччини та інших країн Заходу та використовує їх над Придністров'ям. Першим етапом, за словами Сафонова, швидше за все, будуть воєнні дії Молдови, якщо кремль не втрутиться. Проблема Придністров'я пов'язана з питанням вступу Молдови до Європейського Союзу та її інтеграції з Румунією. Ці два питання знаходяться в центрі жвавих дискусій у Кишиневі і є причиною стурбованості в кремлі. З одного боку, президентка Молдови Мая Санду та інші вважають, що країна може вступити до Євросоюзу і без Придністров'я. Ідея полягає в тому, що, як тільки Молдова стане офіційним членом, республіка, що відкололася, захоче наслідувати цей приклад.

З іншого боку, Шалару та інші колишні чиновники переконані, що Молдова має повернути Придністров'я, перш ніж вона зможе інтегруватись із Заходом. Позиція Санду зараз стала домінуючою у Кишиневі, визнає Сафонов. "Але хто після Карабаху скаже, що обставини не змінилися?". Російський коментатор стверджує, що кремль може дати зрозуміти, що він не збирається допустити цього і що він, як і раніше, відданий “збереженню своїх позицій” у Молдові. Хоча обидві сторони ще мають можливість відмовитися від застосування сили, цей простір звужується. Можливо, потрібна нова оцінка реалій на місцях. Примара насильства продовжуватиме висіти над регіоном доти, доки і кремль, і Кишинів дивитимуться на Придністров'я через призму Карабаху.