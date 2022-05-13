Плани Путіна на 2021 рік

10:16 12 грудня Київ, Україна

Ось і добігає кінця 2020 рік, який всім нам запам'ятається як мінімум одним словом. Але попри всесвітню пандемію, в деяких країнах були і свої катаклізми, які завдали великої шкоди. Однак, якщо катаклізми в тих країнах принесла природа, то в інших країнах постаралася людина.

Минулі вибори в Білорусі, які спровокували мітинги виснажених правлінням диктатора громадян, стали поштовхом для революційних дій в інших країнах ближнього зарубіжжя Росії. Ось тільки виходить, що недарма в Білорусі утворилася така ситуація. Під кінець свого терміну правління Лукашенко почав активно відкидати інтеграцію з Росією, до якої так довго йшов Путін. І вже напередодні виборів були схоплені вагнерівці, які, за словами білоруських ЗМІ, незаконно проникли на територію країни, щоб перешкодити проведенню чесних виборів.

З усіма був проведений допит, і після найманців відправили на батьківщину на міністерському літаку. Варто відзначити, що за заявою прессекретаря ЦРУ, найманці з ПВК Вагнера, в більшій масі своїй, залишилися і навчали силовиків Білорусі, як треба поводитися зі спійманими на мітингах людьми. Завдяки таким махінаціям, Лукашенко сам попросив допомоги у Путіна. В результаті президент Білорусі прийняв умови від Путіна, прийняв черговий кредит в $1.5 млрд і знову став фаворитом Кремля, нехай і з "осадочком".

Криза в Нагірному Карабаху, спровокована в черговий раз між Азербайджаном і Вірменією. З інсайдерських джерел стає відомо, що ті ж найманці, які діяли під час анексії Криму та на сході України, здійснили акт диверсії, змусивши думати, що вірменська сторона відкрила стрілянину по позиціях азербайджанців. Ті, в свою чергу, почали контрнаступ. Для чого була розв'язана ця війна, не зрозуміло, однак залишається незаперечним той факт, що виграла від цього Туреччина і Росія, і якоюсь мірою Азербайджан.

Отруєння Навального всередині країни так само викликало великий резонанс і не тільки в Росії. Всі європейські лідери підтримали введення санкцій проти певних осіб в Кремлі і заморозили проєкт "Північний потік-2".

"Крик" на весь світ про створення російської вакцини. Але про те, що ця вакцина не пройшла третьої стадії клінічних випробувань, чомусь ніхто не "волає" і навіть не шепоче. Замість цього, Путін відправляє вакцину, за розробку якої платили приватні корпорації, до Венесуели, при чому робить це абсолютно безкоштовно. У Південній Америці його соратник Ніколас Мадуро роздає цей препарат всім охочим в примусовій формі. Ось так і проходить третя стадія клінічних випробувань. Ніколас Мадуро не буде проти випробувати і "Тополь-М" на території Венесуели, адже Путін інвестує мільярди в його нафту.

Хочеться відзначити, що це далеко не весь список "подвигів", які зробив президент РФ. Але те, що він майстер ввести хаос в будь-яку структуровану систему - це факт. Судячи з того, як він діяв у 2020 році, в 2021 році він почне більш агресивну зовнішню політику і почне приєднувати країни ближнього зарубіжжя, частина за частиною. Його непомірний апетит не зможе вгамувати ніщо, крім нових завоювань, людських страждань і звеличення його особистості близьким оточенням.