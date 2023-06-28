23:59 27 червня Київ, Україна





Протягом кількох років Путін виділяв сотні мільярдів рублів на модернізацію армії та флоту. Як показав досвід застосування техніки у бойових умовах, усе, що зуміли модернізувати російські військові, це власні офшорні рахунки. Тому щонайменше три фактори вказують на те, що в нинішніх умовах Росії вже не вдасться провести таку необхідну для них модернізацію бойових кораблів.

По-перше, ключовим питанням залишаються давні проблеми російського суднобудування і труднощі, з якими Кремль стикається при будівництві нових кораблів або переобладнанні існуючих.. По-друге, схильність агресора до великих кораблів шкодить модернізації військово-морських сил, оскільки потребує ґрунтовнішого підходу, аж до перепроектування всього судна.. І, по-третє, постійно зростаючі вимоги старого Путіна до російського військово-морського флоту для служби в Арктиці та протистояння НАТО зробили військово-морські сили надто розосередженими і не дали можливості спрямувати весь потенціал на війну.

Вирішення будь-якого з цих завдань було б важким у кращі часи, але зробити це у воєнний час практично нереально. Деякі російські військово-морські планувальники шукають те, що можна було б назвати обхідними шляхами, включаючи традиційні "байки", що "Росія нарешті може зробити те, чого вона ніколи не могла зробити раніше", а саме, своєчасно модернізувати свій військово -морський флот, розширити використання старих систем озброєння радянських часів, перейменованих і лише трохи модифікованих, і навіть використання іноземних верфей і можливе придбання кораблів, що належать іншим країнам. Жоден із цих підходів, очевидно, не спрацює.



Вся справа в тому, що стикаючись із проблемами, кремлівські чиновники за звичкою відповідають заявами у стилі – “скоро все вирішимо”, але так нічого й не вирішують. Адмірали російського флоту не є винятком. В останні тижні ці військові чиновники наполягали на тому, що всі проблеми минулого подолано, що корупція на верфях нібито покінчена, що всі гроші, які має флот, витрачаються не дарма, що старі кораблі будуть своєчасно переобладнані, і що нові судна будуть спущені на воду. до того, як старі вирушать на злам. Однак незалежні звіти, як російських, так і зарубіжних аналітиків, заперечують кожен із цих пунктів і натомість показують, що флот агресора продовжить страждати від проблем, які переслідували його з кінця радянських часів. Російський флот грає другорядну роль після російської армії в війні, що триває. Втрата крейсера «Москва», а також регулярні атаки українських водних безпілотників Чорноморським флотом противника змушують агресора розмірковувати про модернізацію кораблів. Очевидно, що цим планам не судилося збути найближчим часом.Протягом кількох років Путін виділяв сотні мільярдів рублів на модернізацію армії та флоту. Як показав досвід застосування техніки у бойових умовах, усе, що зуміли модернізувати російські військові, це власні офшорні рахунки. Тому щонайменше три фактори вказують на те, що в нинішніх умовах Росії вже не вдасться провести таку необхідну для них модернізацію бойових кораблів.По-перше, ключовим питанням залишаються давні проблеми російського суднобудування і труднощі, з якими Кремль стикається при будівництві нових кораблів або переобладнанні існуючих.. По-друге, схильність агресора до великих кораблів шкодить модернізації військово-морських сил, оскільки потребує ґрунтовнішого підходу, аж до перепроектування всього судна.. І, по-третє, постійно зростаючі вимоги старого Путіна до російського військово-морського флоту для служби в Арктиці та протистояння НАТО зробили військово-морські сили надто розосередженими і не дали можливості спрямувати весь потенціал на війну.Вирішення будь-якого з цих завдань було б важким у кращі часи, але зробити це у воєнний час практично нереально. Деякі російські військово-морські планувальники шукають те, що можна було б назвати обхідними шляхами, включаючи традиційні "байки", що "Росія нарешті може зробити те, чого вона ніколи не могла зробити раніше", а саме, своєчасно модернізувати свій військово -морський флот, розширити використання старих систем озброєння радянських часів, перейменованих і лише трохи модифікованих, і навіть використання іноземних верфей і можливе придбання кораблів, що належать іншим країнам. Жоден із цих підходів, очевидно, не спрацює.Вся справа в тому, що стикаючись із проблемами, кремлівські чиновники за звичкою відповідають заявами у стилі – “скоро все вирішимо”, але так нічого й не вирішують. Адмірали російського флоту не є винятком. В останні тижні ці військові чиновники наполягали на тому, що всі проблеми минулого подолано, що корупція на верфях нібито покінчена, що всі гроші, які має флот, витрачаються не дарма, що старі кораблі будуть своєчасно переобладнані, і що нові судна будуть спущені на воду. до того, як старі вирушать на злам. Однак незалежні звіти, як російських, так і зарубіжних аналітиків, заперечують кожен із цих пунктів і натомість показують, що флот агресора продовжить страждати від проблем, які переслідували його з кінця радянських часів.



Примітно, що один російський військовий аналітик запропонував Кремлю скопіювати у Києва модель використання радянської модернізованої техніки, яку Україна успішно застосовує під час бойових дій. Те, що в Росії почали пропонувати Путіну скопіювати Київ, явно свідчить про розпач агресора і про те, наскільки окупанти загрузли у проблемах, зокрема, у військово-морських силах.



Але ще показовим свідченням відчайдушних кроків Кремля є готовність агресора шукати допомоги за кордоном. Один із депутатів Держдуми запропонував викупити авіаносець, придбаний Китаєм в України. Така угода малоймовірна, але в Кремлі вже зробили два інші кроки, щоб отримати іноземну допомогу для своїх кораблебудівних підприємств: окупанти звернулася до Туреччини, щоб їм побудували сухий док, який може дозволити терористам відновити єдиний російський авіаносець, що залишився. Крім того, Путін звернувся за допомогою до Ірану, щоб той зайнявся ремонтом торговельного флоту РФ, що може дозволити російській владі перенаправити ресурси до портів, де будуються військові судна. Але оскільки Росії було відмовлено у доступі до більшості інших іноземних верфей через міжнародні санкції, це скоріше прояв відчаю, ніж надії.



Доки Путін перебуває при владі, Росія не має шансів реалізувати задуману модернізацію флоту. У терористів просто немає для цього нічого, окрім, власне, застарілих кораблів.