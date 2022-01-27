План захоплення Білорусі: чого насправді хотів Путін

16:22 10 вересень Київ, Україна

Після чергових виборів у Білорусі переміг Олександр Лукашенко. Це викликало шквал невдоволення та серію протестів з боку місцевого населення та світових лідерів. Однак найбільш стурбованим цим питанням виявився Кремль.

Путін особисто підкреслив, що не варто втручатися у внутрішні справи Білорусі. Більш того, він привітав з перемогою та підтримав Лукашенка в його рішеннях проти мітингувальників. Так само, всі союзні країни та невизнані республіки взяли приклад з Путіна.