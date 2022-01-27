План захоплення Білорусі: чого насправді хотів Путін

Після чергових виборів у Білорусі переміг Олександр Лукашенко. Це викликало шквал невдоволення та серію протестів з боку місцевого населення та світових лідерів. Однак найбільш стурбованим цим питанням виявився Кремль.
Путін особисто підкреслив, що не варто втручатися у внутрішні справи Білорусі. Більш того, він привітав з перемогою та підтримав Лукашенка в його рішеннях проти мітингувальників. Так само, всі союзні країни та невизнані республіки взяли приклад з Путіна.
Так звідки ж з'явилися претензії до країн, що нібито втручаються у вибори та справи Білорусі? За даними незалежного журналістського розслідування, стало відомо, що за кілька днів до виборів, а також тривалий час після, Лукашенко почав звинувачувати західні країни та Україну в тому, що вони почали підбивати людей на повстання. До виборів були перекинуті загони спецслужб країн всього світу для фальсифікації виборів. Після США відімкнули інтернет по всій країні. А тепер агенти підтримують і централізують мітинги. Таким чином, Лукашенко налаштував проти себе весь західний світ.
Водночас, згідно з даними СБУ, основним провокатором виступив Путін. За перехопленою розмовою стало відомо про таємну змову Кремля та Лукашенка. Вони спочатку знали про програш "батьки" та заздалегідь підготували план дії для зворотного результату. План складався з 4-х частин: впровадження, приманка, провокація, захоплення.
У першій частині - впровадження, необхідно було перекинути групу найманців з ПВК Вагнера для організації невдоволення з боку населення, і для підготовки КДБ і внутрішніх сил до майбутніх мітингів.
У другій частині - приманці, необхідно було розсекретити частину групи вагнерівців та оприлюднити цю інформацію. Так, народу та західним країнам дали б зрозуміти, що Лукашенко проти подібних дій з боку Кремля, і Білорусь відтепер не підтримує їхню сторону.
У третій частині, провокації, після оголошення результатів виборів, кремлівські агенти повинні були спровокувати мирні мітинги до агресивних дій, які порушують закон Білорусі. Після чого Лукашенко попросив би допомоги у Путіна, пам’ятаючи про стару дружбу, і Путін ввів би війська на територію Білорусі.
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