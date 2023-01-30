Пікове навантаження на ВПК призвело до інфляції в росії та занепаду виробництва зброї

13:45 30 січня Київ, Україна

«Поки путін продовжує війну проти України, у росії спостерігається поступова стагнація економіки. Насамперед, вона пов'язана з гіпервкладеннями у ВПК (військово-промисловий комплекс), силові структури та армію. За останні два тижні кілька дій демонструють, що російська оборонна промисловість стикається з постійними проблемами через збільшення обсягів виробництва озброєнь», — заявили експерти в галузі економіки.

Зважаючи на накладені на росію санкції, вона не в змозі забезпечувати колишні обсяги виробництва зброї, що були до 24 лютого 2022 року, впевнені фахівці в галузі економіки.

"Це зрозуміло будь-якій людині, здатній критично мислити і скласти "2+2"", - заявляють вони.

Медведєв оголосив про нову групу кураторів, які відповідатимуть за контроль над виробництвом “пріоритетних озброєнь” та додав, що керівників оборонних заводів притягнуть до кримінальної відповідальності, якщо вони не виконають зобов'язань щодо обсягів виготовлення озброєнь. Крім того, путін публічно розкритикував міністра промисловості та торгівлі рф дениса мантурова за затримки із виконанням контрактів на військові та цивільні літаки. Нарешті, прем'єр-міністр мішустін оголосив, що всі постачання армії рф, які були заплановані у 2022 році, мають бути доставлені до кінця лютого 2023 року.

«Своїми вимогами кремлівські голови, які говорять, лише підкреслили власну некомпетентність і неосвіченість. Зусилля по виходу на пікові потужності у виробництві озброєнь призвели до інфляції “витрати плюс” (коли попит значно вищий за пропозицію – брак сировини веде до її подорожчання, скорочення та подорожчання кінцевої продукції) та фактичних збитків. У спробах вирішити цю проблему, кремль створив контрольні групи і почав збільшувати робочий день робочій силі, забираючи при цьому вихідні та відпустки. Мабуть, путін вважає, що це ніяк не позначиться на якості продукції, що випускається, і зможе вирішити дефіцит необхідних компонентів у виробництві. Це яскравий приклад того, коли правляча еліта в росії робить спроби "попрацювати". Однак насправді видно, як кремль наказує “з води видобути вогонь”», - пишуть українські аналітики.

На їхню думку, єдиним видом озброєння, яке продовжує виготовлятись у довоєнних обсягах, є ППО.

«Не зрозуміло, наскільки можна вірити словам диктатора, проте він заявив, що "щорічно росія виробляє в 3 рази більше ракет ППО, ніж США". Якщо все ж таки прийняти на віру слова путіна, то йдеться приблизно про 2 тис. ракет на рік, оскільки американські компанії випускають у середньому 600 – 650 одиниць усіх типів зенітно-ракетних комплексів. У той самий час це стосується як комплексів ППО типу С-300 або Панцир, так і ПЗРК (переносний зенітно-ракетний комплекс). Якщо брати до уваги "нові російські системи ППО" С-400, які, як показала практика, не здатні захистити навіть самі себе, то їх випускається від 50 до декількох сотень на рік. При цьому, як і здебільшого, у них використовуються іноземні компоненти. І якщо згадати, що агресор використовував ракети з комплексів С-400 для завдання ударів по Україні в січні 2023 року, то стає ясно, що з іншими типами ракет, крилатими і балістичними, в рф все зовсім погано, якщо окупанти використовують боєприпаси ППО для ударів по наземних об'єктах», — заявляють аналітики.

На їхню думку, росія втратила безальтернативні західні компоненти, необхідні при створенні озброєнь, і не може збільшити обсяги виробництва в тій мірі, що необхідні армії.

«Водночас використання всіх наявних резервів сировини веде до неминучої інфляції у ВПК. Крім того, вимоги кремля прискорити випуск озброєння - чистої води істерика, а збільшення робочого дня робітникам – відчайдушний крок у спробах продемонструвати свою “здатність вирішувати проблеми”. Тих обсягів зброї, які потрібні рф, Іран та інші країни-вигнанці не здатні продати. Тому розраховувати путіну доводиться лише на власний ВПК, який, як показав минулий рік, не тільки не справляється з виконанням обсягів виробництва, а й не припиняє посилювати стагнацію всієї економіки країни», — заявляють експерти з економіки.