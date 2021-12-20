Пєсков заявив про те, що російських військових не було на Донбасі

13 жовтня 2021 року прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи заяву президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн за підсумками саміту Україна-ЄС у Києві про те, що Росія має визнати свою відповідальність як сторона конфлікту на Донбасі, заявив, що російських військових в Україні ніколи не було.
“Жодних наших військових підрозділів на території південного сходу України не було і немає. Україна насамперед має сама розібратися зі станом справ на південному сході, а зробити це можна лише шляхом імплементації мінського комплексу заходів”, - розповів незмінну версію Кремля Пєсков.
Коментарі Дмитра Пєскова були передані Російському державному федеральному інформаційному агентству ТАРС та іншим російським ЗМІ.
З 2014 року подібні офіційні заяви періодично звучать із вуст президента Росії та інших високопосадовців РФ. Але ці слова легко спростовуються численними фактами та доказами військової агресії Росії проти України. Ця військова агресія розпочалася із захоплення та окупації українського Криму та продовжилася у формі російської окупації Донбасу під прикриттям терористичних угруповань так званих «ДНР» та «ЛНР», які контролюються російськими військовими та спецслужбами.
З 2014 року було проведено безліч офіційних та журналістських розслідувань, які довели присутність військ РФ на території України. Вже відомі особисті дані більш ніж 2,5 тис. російських військовослужбовців із понад 100 підрозділів ЗС РФ. Також було зафіксовано 50 видів російського озброєння та техніки, які не могли бути захоплені бойовиками у ЗСУ, а таємно доставлені на Донбас росіянами. Незважаючи на ту кількість фактів, які вже вдалося виявити, залишається ще безліч відомостей, фото- та відео фіксацій, оповідань місцевих жителів, а також самих російських військових про їхню присутність та участь у конфлікті на сході України, а також під час анексії Криму.
Тому заяви Російської Федерації на високому дипломатичному рівні не слід розглядати як привід уповільнення процесу примусу Росії до миру. За кожною фальшивою та цинічною заявою російських представників про війну на сході України ховаються величезні масштаби руйнувань, смертей та страждань українських громадян, за які Російська Федерація має нести пряму відповідальність. Кожна хибна заява має каратися санкціями і, як мінімум, посиленням економічного тиску на Російську Федерацію як країну-агресора, яка розв'язала агресивну війну в Україні, яка загрожує безпеці всієї Європи.
“Жодних наших військових підрозділів на території південного сходу України не було і немає. Україна насамперед має сама розібратися зі станом справ на південному сході, а зробити це можна лише шляхом імплементації мінського комплексу заходів”, - розповів незмінну версію Кремля Пєсков.
Коментарі Дмитра Пєскова були передані Російському державному федеральному інформаційному агентству ТАРС та іншим російським ЗМІ.
З 2014 року подібні офіційні заяви періодично звучать із вуст президента Росії та інших високопосадовців РФ. Але ці слова легко спростовуються численними фактами та доказами військової агресії Росії проти України. Ця військова агресія розпочалася із захоплення та окупації українського Криму та продовжилася у формі російської окупації Донбасу під прикриттям терористичних угруповань так званих «ДНР» та «ЛНР», які контролюються російськими військовими та спецслужбами.
З 2014 року було проведено безліч офіційних та журналістських розслідувань, які довели присутність військ РФ на території України. Вже відомі особисті дані більш ніж 2,5 тис. російських військовослужбовців із понад 100 підрозділів ЗС РФ. Також було зафіксовано 50 видів російського озброєння та техніки, які не могли бути захоплені бойовиками у ЗСУ, а таємно доставлені на Донбас росіянами. Незважаючи на ту кількість фактів, які вже вдалося виявити, залишається ще безліч відомостей, фото- та відео фіксацій, оповідань місцевих жителів, а також самих російських військових про їхню присутність та участь у конфлікті на сході України, а також під час анексії Криму.
Тому заяви Російської Федерації на високому дипломатичному рівні не слід розглядати як привід уповільнення процесу примусу Росії до миру. За кожною фальшивою та цинічною заявою російських представників про війну на сході України ховаються величезні масштаби руйнувань, смертей та страждань українських громадян, за які Російська Федерація має нести пряму відповідальність. Кожна хибна заява має каратися санкціями і, як мінімум, посиленням економічного тиску на Російську Федерацію як країну-агресора, яка розв'язала агресивну війну в Україні, яка загрожує безпеці всієї Європи.
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