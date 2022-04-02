Перший в світі супутник 6G був запущений Китаєм

14:18 08 листопада Київ, Україна

Ніхто вже не сумнівається в світовому лідируванні Китаю в області електронних технологій. Як повідомило агентство ВВС, вперше в світі в Китаї провели вдалий запуск в космос експериментального супутника мережі 6G. Виведений на орбіту супутник повинен продемонструвати, наскільки добре працює новітня технологія мережі шостого покоління.

Супутник успішно вийшов на орбіту разом з 12 іншими апаратами після запуску ракети з космодрому Тайюань в провінції Шаньсі.

Відомо, що експериментальний апарат 6G був розроблений компанією Chengdu Guoxing Aerospace Science and Technology спільно з Китайським університетом електронних наук і технологій та компанією Beijing MinoSpace Technology.

Технологія передбачає використання високочастотних терагерцових хвиль для досягнення швидкості передачі даних, що у багато разів перевищує можливу швидкість 5G.

Раніше стало відомо, що в Китаї зробила перший політ нова приватна ракета-носій CERES-1, призначена для комерційного використання. Вона доставила один супутник на задану орбіту.

А 15 вересня Китай вперше успішно запустив ракету-носій Чанчжен-11 з морського старту в Жовтому морі. На орбіту були виведені дев'ять космічних апаратів, що належать до супутникового угруповання Цзілінь-1 Гаофень 03-1.