Переговори Байдена та Сі Цзіньпіна: лідери двох країн домовилися про безпеку

12:48 19 березня Київ, Україна

Учора, 18 березня 2022 року відбулася телефонна розмова між президентом США Джо Байденом та головою Китайської народної республіки Сі Цзьіньпіном.

Розмова двох лідерів тривала понад дві години. Очевидно, що діалог був не тільки конструктивний, а й напружений , адже дві країни уособлюють два протиборчі світові табори сучасності.

Після початку війни в Україні КНР тривалий час зберігав нейтральну позицію, таким чином надавши мовчазну підтримку Росії. Тому США прагнули вплинути на Китай шляхом діалогу через посередників, щоби Пекін відмовився підтримувати рашистів.

. Сторони домовилися ..."

Переломним моментом у політичній баталії стала звістка про запит окупантами допомоги у китайської сторони. Після цього акції приватних та державних компаній стрімко впали всього за добу. Також Байден пообіцяв " серйозні наслідки " , якщо Китай все ж таки відгукнеться на запит РФ.

У зв'язку з ескалацією і без того важких відносин Пекіна та Вашингтона, американський президент особисто зв'язався із Сі Цзьіньпіном.. Як стверджують ЗМІ, розмова стосувалася не лише України, а й загальної світової безпеки, загрозу якій створює країна-агресор. Ймовірно, Байден аргументував відмову Китаю підтримувати “ президента ” Росії економічними втратами для КНР.. Варто зазначити, що економічні санкції для Пекіна із боку Заходу не є основною загрозою.. Війна безпосередньо ускладнює міжнародну торгівлю Китаю з Європою та, можливо, із США.

Очевидно, що економічні втрати відіграли основну роль у вирішенні КНР, яке було озвучено після розмови.

. Сторони домовилися ....

“ Пекін завжди підтримував дотримання міжнародного права, статуту ООН та шлях до спільної сталої концепції безпеки. Ми виступаємо за вирішення конфлікту мирним, дипломатичним шляхом ” , - заявив Сі Цзіньпін після закінчення діалогу з Байденом.. Він також додав, що “ війна невигідна нікому ” , маючи на увазі, насамперед, власні торгові відносини.

Очевидно, що Китай не має наміру допомагати рашистам , оскільки це продовжить військові дії в Україні і дискредитує слова китайського лідера.. Незважаючи на це, європейські ЗМІ після спільної розмови Байдена та Цзіньпіна заявили, що у них є " великі підозри у наданні військової допомоги Росії Китаєм ". Єдиною вигодою в цьому випадку стане збільшення термінів війни та ще більше виснаження Заходу. При цьому Китай втратить кілька відсотків ВВП, посилить відносини зі США, а перспектива отримати заповітні східні землі держави-агресора, що розвалюється, стануть туманнішими.

У будь-якому разі останнє слово залишиться за КНР і від того, яким воно буде, залежить подальша доля не лише Китаю, а й подальший світоустрій на найближчий десяток років. На даний момент безперечно можна сказати одне, Пекін, спираючись на логіку, з великою ймовірністю не повинен надавати військову допомогу окупантам.