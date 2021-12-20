Пентагон підтвердив скорочення контингенту в Афганістані

400;">США планує скоротити військову присутність на території Афганістану. Це пов'язано з мирними переговорами, які ведуться на території країни.

Цю інформацію розкрив офіційний представник Міноборони США Джонатан Хоффман. Він підкреслив, що про скорочення військ буде оголошено "в належний час".

Міністерство оборони США сподівається, що мирні переговори в Афганістані завершаться, а також будуть виконані умови, які дозволять вивести дислоковані в ісламській республіці війська НАТО відповідно до вказівок Білого дому. Про це повідомив у четвер на брифінгу для журналістів офіційний представник Пентагону Джонатан Хоффман.

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Він не став підтверджувати слова президента Дональда Трампа про виведення декількох тисяч американських військовослужбовців з Афганістану до загальних виборів, які пройдуть в США 3 листопада. "Я не збираюся обговорювати укази і розпорядження, які [раніше] були дані", - відповів він на прохання прокоментувати слова головнокомандувача. Хоффман підкреслив, що про скорочення військ буде оголошено "в належний час". "Я нічого не можу сказати про терміни [виведення військ]", - додав представник оборонного відомства. За його словами, Пентагон "оптимістично налаштований щодо того, що [нинішня ситуація в Афганістані] може привести до межафганскому діалогу, який сприяє мирному процесу", що в свою чергу створить умови для виведення військ.

Раніше глава Білого дому заявив, що Сполучені Штати мають намір скоро скоротити чисельність військового контингенту в Афганістані до 4 тис. Чоловік. Він підкреслив, що в Афганістані в день виборів в США, можливо, будуть перебувати від 4 тис. До 5 тис. Американських військовослужбовців.