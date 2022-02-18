Пентагон має намір докорінно модернізувати військовий флот США

14:37 26 вересень Київ, Україна

Як стало відомо, Пентагон має намір найближчим часом провести радикальні зміни військово-морських сил США. Упор ставиться на зменшення кількості великих авіаносців і водночас збільшення наземних і безпілотних кораблів. Як повідомило видання Defence News з посиланням на документи відомства, Міністерство оборони США планує збільшити кількість військово-морських суден до 530.

Згідно з Дослідженням про військово-морські сили майбутнього, на яке посилається видання, американський флот повинен стати легшим, з великою кількістю наземних бойових кораблів і меншою кількістю авіаносців. У ВМС з'являться нові безпілотні кораблі, підводні човни, а також розширена логістична мережа.

На укрупнення військового флоту раніше натякав також і міністр оборони США Марк Еспер.

"Це буде збалансована сила, що складається з понад 350 кораблів - пілотованих і безпілотних - яку побудують в відповідні терміни і з урахуванням бюджету", - наводить його слова видання.

Еспер також додав, що потрібно побудувати такі кораблі, які будуть керуватися людиною, але можуть бути й повністю автономними в залежності від сценаріїв бойових дій.

Нагадаємо, минулого літа ВМС США провели навчання в Чорному морі. Навчання проходили в міжнародних водах і міжнародному повітряному просторі.