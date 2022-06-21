Патріотизм чи корупція: у росії для шкіл закуплять державну символіку

09:46 21 червня Київ, Україна

«Поки російська армія зазнає повільної, але впевненої поразки в Україні, в росії вигадують нові схеми розкрадання держбюджету, використовуючи патріотизм», - заявляють політологи.

У кремлі вирішили масово закупити прапори для шкіл. Українські аналітики вважали виділені кошти занадто великими. "Сума підозріло велика для цих цілей", - повідомляють вони.

Прем'єр-міністр рф Михайло Мішустін підписав розпорядження про виділення на цю справу 970 млн рублів. Якщо зважити, що на пропаганду з держбюджету з 2021 року щомісяця виділяється майже 9 млрд рублів, то сума в 970 млн може здатися не такою вже й великою. Тим більше, що російську атрибутику отримають 11 тис. шкіл із 40 тис. наявних.

«В той самий час, якщо подивитись трохи детальніше, то навіть на перший погляд закупівля державної символіки за такі гроші виглядає дуже підозріло. Можна припустити, що кремль “дуже цінує” підростаюче покоління та хоче дати “все найкраще дітям”. Тоді ціна за 9-метровий флагшток дорівнюватиме – до 23 640 рублів, прапора із зображенням герба (при рекомендованому розмірі шкільного прапора для вуличного флагштока) – до 840 рублів. За простого підрахунку, виходить, що одній школі необхідно максимум 24 480 рублів для оновлення державного прапора. При цьому багато російських шкіл вже мають свої флагштоки і прапори, оскільки цього вимагає законодавство. Якщо розділити виділені 970 млн рублів на 11 тис. шкіл, виходить, що у держбюджеті розраховують витратити 88 181 рубль на кожен навчальний заклад. Різниця із вартістю. Прапори – 63 701 рубль», пишуть українські економісти.

Політологи впевнені, що частина виділених грошей зникне з бюджету.

«Як і казали пропагандисти - "санкції - це час можливостей". Отак російські чиновники використовують цей час. Не дивно, якщо в школах з батьків вимагатимуть гроші на покупку держсимволіки, посилаючись на корумпований уряд, через який “навчальний заклад не отримав свого прапора та флагштоку”. І це в той час, коли російські солдати в Україні намагаються наловити собак на вечерю, бо прострочені сухпайки і ті закінчилися. Що вже тут говорити за обмундирування радянських часів, яке багато хто має купувати самостійно, щоб не померти ще до попадання під вогонь ЗСУ», - пишуть українські політологи.