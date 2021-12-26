Партія «Зелених» виступила з вимогами підтримати Україну на Донбасі

20:22 19 квітень Київ, Україна

Німецька партія «Зелених» закликала главу Німеччини Ангелу Меркель почати діяти більш жорстко щодо Росії і її спроб загострити ситуацію на Донбасі. Вони наполягають, щоб Меркель скликала «нормандську четвірку» і провела зустріч на найвищому рівні.



Звернення «Зелених» є на офіційному сайті Бундестагу. Вони посилаються на звіти місії ОБСЄ, яка постійно фіксує порушення з боку бойовиків самопроголошених ДНР і ЛНР, а також передислокацію військ Росії.

"Останній звіт спостережної місії ОБСЄ ілюструє сумну істину: домовленість про припинення вогню на Донбасі існує тільки на папері. Рух російських військ на кордоні і в Україні викликає занепокоєння і є неприпустимим. Росія буквально приставила Україні до грудей пістолет і шантажує свого сусіда військовою ескалацією ", - заявили Мануель Сарразін, представник партії по східноєвропейській політиці і Омід Нуріпур, представник з питань зовнішньої політики.

Партія «Зелених» наполягає, щоб Німеччина підтримала Україну в її спробах вирішити конфлікт дипломатичним шляхом: "Заклики в рівній мірі до обох сторін до деескалації, як це робить уряд Німеччини, практично цинічні, і, перш за все, грають на руку російській пропаганді. Замість цього, нам зараз потрібен чіткий сигнал Кремлю, що подальша ескалація також призведе до подальших санкцій ".



Правляча партія Німеччини вже публічно засудила перекидання військ Росії, назвавши його дуже небезпечним. Також «Зелені» наполягають на проведенні зустрічі нормандської четвірки, на якій необхідно дати зрозуміти Росії, що порушення міжнародного права з її боку не залишиться без наслідків.

У свою чергу, Кремль закликає Україну і країни НАТО припинити русофобську істерику: "Закликаємо Україну і країни НАТО припинити русофобську пропагандистську кампанію, що доходить до істерики, і зупинити військові приготування і нагнітання напруженості в Донбасі і утримуватися від дій, здатних привести до дестабілізації ситуації на сході України".