Падіння рівня життя росіян - основний тренд економіки Кремля

19:05 28 серпень Київ, Україна

Одним з перших економічних трендів Росії можна назвати те, що люди наїлися порожніх обіцянок. Настільки красиво і нахабно брехати всьому суспільству, народу, а потім скасувати всі свої обіцянки могли тільки в Росії. Путін і його соратники обіцяли боротися з бідністю, підвищити продуктивність праці, прискорити темпи зростання російської економіки, а головне: вирішувати проблеми затяжного падіння рівня життя народу, підняти пенсії, допомоги, стипендії, заробітні плати, реальні доходи населення. За фактом же прийшли в черговий раз до влади і ударними темпами провели цілу хвилю антисоціальних реформ.

Тому наступним трендом можна виділити - продовження курсу на знекровлення економіки, доїння населення, спустошення кишень росіян, що абсолютно не збігається з тією красивою картинкою, яку люди бачили по телевізору. Включаємо зомбоящик, де виступає Дмитро Медведєв і каже, що, виявляється, у нього з економікою все гаразд. Ми розуміємо, що в економіці Медведєва, Путіна, Сечіна, Міллера, Чубайса, Грефа, Тимченко, Ротенбергов реально все в порядку. Можна навіть не сумніватися, що у них не було кризи, немає затягування поясів, падіння рівня життя населення, безробіття, але у інших росіян ситуація з економікою зовсім інша.

Третій економічний тренд - триваюче падіння рівня і якості життя населення, тривале зростання бідності та злиднів. За даними останнього великого соціологічного опитування виявилося, що кожен третій росіянин не може купити собі сезонну пару взуття, так як на це просто немає грошей. Виявилося, що у 62 відсотків росіян взагалі немає заощаджень, вони живуть від зарплати до зарплати, від пенсії до пенсії, не маючи можливості відкласти на чорний день, тому що всі гроші йдуть на продукти, «комуналку», медикаменти і проїзд. І саме «жахливо прекрасне», що сьогодні 26 відсотків усіх дітей (кожна четверта дитина в Росії) живуть в жебраків сім'ях, де доходи членів нижче прожиткового мінімуму. Значить, кожна четверта дитина в Росії - жебрак. У сільській місцевості таких 46 відсотків. Якщо ми говоримо про багатодітні сім'ї, де більше трьох дітей, так їх там 52 відсотки. Це вирок.

Тому головним трендом економіки Росії є нескінченно триваюче зубожіння населення на тлі абсолютно переможних радісних заяв влади, яка продовжує говорити про якісь незрозумілі золоті гори. Обіцяють вставання колін, а за фактом роблять все навпаки.