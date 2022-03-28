Отруєння Навального так і не почали розслідувати

16:53 02 листопада Київ, Україна

Отруєння Олексія Навального 20 серпня 2020 року так і не почали розслідувати. Прихильники опозиціонера переконані, що це справа рук Кремля, і наказ був відданий самим Путіним.

У німецькій лікарні Шаріте, яка знаходиться в Берліні і куди доставили політика, лікарі виявили сліди отрути з групи "Новачок". Цю отруту винайшли в СРСР в кінці 70-их років ХХ століття. Далі вона стала військовою хімічною зброєю і стояла на озброєнні у співробітників контррозвідки. Для того, щоб її використовувати, відбирали людей і навчали їх поводження з цією отрутою.

До 2019 року вона як і раніше стояла на озброєнні російських спецслужб, а після була внесена до списку ОЗХЗ. Залишки ліквідовані, але рецепт і люди, які вміють нею користуватися, залишилися.

Фото: Россия полностью игнорирует требования расследовать отравление Навального, так как в стране нет ни одной улики

Отже, у опозиціонерів і соратників Навального є всі підстави вважати, що їхнього лідера отруїв Путін. Президент, своєю чергою, сильно обурений заявою Олексія і звинувачує його в наклепі стосовно себе. На главу Фонду по боротьбі з корупцією порушили кримінальну справу за фактом образи ветерана ВВВ.

Проте російська влада намагалася приховати цю справу і не надавати всесвітнього розголосу. З чого таке таїнство? Кремль стверджує, що це внутрішні розборки політика і когось ще, й не варто приділяти подібним речам таку пильну увагу. Путін запевнив обурених європейців, що вони самі знайдуть винних і покарають їх. Однак на сьогодні кримінальна справа за фактом замаху на вбивство так і не була порушена. Все йде до того, щоб про отруєння просто забули. Мабуть, раніше така схема могла спрацювати, але не зараз.

Фото: Россия полностью игнорирует требования расследовать отравление Навального, так как в стране нет ни одной улики

Завдяки тому, що Олексія переправили до лікарні Шаріте, і німецькі лікарі встановили причину отруєння, світова спільнота встигла відповідно відреагувати на подію і накласти чергову низку санкцій на уряд Росії. Також було призупинено будівництво "Північного потоку-2", яке може бути і зовсім припинене.

Можливо, отруєння Навального можна було прийняти як надзвичайний збіг обставин і повірити словам Путіна про невинність Кремля, але річ в тому, що опозиціонер є щонайменше третьою людиною, хто був отруєний "Новачком", і вже другим за рахунком, хто опиняється в лікарні Шаріте з таким діагнозом.

Фото: Россия полностью игнорирует требования расследовать отравление Навального, так как в стране нет ни одной улики

Сумнозвісна ситуація сім'ї Скрипаль показує, як Путін розправляється зі своїми колишніми співробітниками. Нік Бейлі, поліціянт, який першим оглядав будинок Скрипалів, також потрапив під вплив отруйної речовини.

Також в берлінську лікарню Шаріте був доставлений лідер групи Pussy Riot Петро Верзілов. Він розслідував вбивство 3-х російських журналістів, за що і поплатився, за висновком лікарів, він також був отруєний.

Фото: Россия полностью игнорирует требования расследовать отравление Навального, так как в стране нет ни одной улики

Такі справи неможливо більш приховувати, і за допомогою сучасних технологій весь світ буде знати про всі злочини Кремля - політичні, економічні та військові.