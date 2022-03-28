Отруєння Навального так і не почали розслідувати

16:53 02 листопада Київ, Україна

Отруєння Олексія Навального 20 серпня 2020 року так і не почали розслідувати. Прихильники опозиціонера переконані, що це справа рук Кремля, і наказ був відданий самим Путіним.

У німецькій лікарні Шаріте, яка знаходиться в Берліні і куди доставили політика, лікарі виявили сліди отрути з групи "Новачок". Цю отруту винайшли в СРСР в кінці 70-их років ХХ століття. Далі вона стала військовою хімічною зброєю і стояла на озброєнні у співробітників контррозвідки. Для того, щоб її використовувати, відбирали людей і навчали їх поводження з цією отрутою.

До 2019 року вона як і раніше стояла на озброєнні російських спецслужб, а після була внесена до списку ОЗХЗ. Залишки ліквідовані, але рецепт і люди, які вміють нею користуватися, залишилися.

Отже, у опозиціонерів і соратників Навального є всі підстави вважати, що їхнього лідера отруїв Путін. Президент, своєю чергою, сильно обурений заявою Олексія і звинувачує його в наклепі стосовно себе. На главу Фонду по боротьбі з корупцією порушили кримінальну справу за фактом образи ветерана ВВВ.

Проте російська влада намагалася приховати цю справу і не надавати всесвітнього розголосу. З чого таке таїнство? Кремль стверджує, що це внутрішні розборки політика і когось ще, й не варто приділяти подібним речам таку пильну увагу. Путін запевнив обурених європейців, що вони самі знайдуть винних і покарають їх. Однак на сьогодні кримінальна справа за фактом замаху на вбивство так і не була порушена. Все йде до того, щоб про отруєння просто забули. Мабуть, раніше така схема могла спрацювати, але не зараз.

Завдяки тому, що Олексія переправили до лікарні Шаріте, і німецькі лікарі встановили причину отруєння, світова спільнота встигла відповідно відреагувати на подію і накласти чергову низку санкцій на уряд Росії. Також було призупинено будівництво "Північного потоку-2", яке може бути і зовсім припинене.

Можливо, отруєння Навального можна було прийняти як надзвичайний збіг обставин і повірити словам Путіна про невинність Кремля, але річ в тому, що опозиціонер є щонайменше третьою людиною, хто був отруєний "Новачком", і вже другим за рахунком, хто опиняється в лікарні Шаріте з таким діагнозом.

Сумнозвісна ситуація сім'ї Скрипаль показує, як Путін розправляється зі своїми колишніми співробітниками. Нік Бейлі, поліціянт, який першим оглядав будинок Скрипалів, також потрапив під вплив отруйної речовини.

Також в берлінську лікарню Шаріте був доставлений лідер групи Pussy Riot Петро Верзілов. Він розслідував вбивство 3-х російських журналістів, за що і поплатився, за висновком лікарів, він також був отруєний.

Такі справи неможливо більш приховувати, і за допомогою сучасних технологій весь світ буде знати про всі злочини Кремля - політичні, економічні та військові.