Отруєння Навального: шок для світової спільноти

22:22 05 жовтень Київ, Україна

Отруєння Олексія Навального стало для світової спільноти шоком, а для росіян досить передбачуваною подією. У Росії так заведено: хочеш щось змінити - лети за кордон або помри.

Так вийшло і з російським опозиціонером, блогером і главою антикорупційного міністерства. Олексію Навальному стало погано після випитого ним чаю і відразу визначили, що у нього різко підскочив тиск. Але його оточення здогадалося, що це не тиск, а щось серйозніше і завдяки відповідальному лікарю був поставлений діагноз про токсичне отруєння, внаслідок чого і вдалося врятувати Олексія.

Пізніше, вже в Німеччині, куди доставили жертву, визначили, що опозиціонер був отруєний отрутою з групи "Новачок", а це вказує на Кремлівський слід. Річ у тому, що ця група отрут стояла на озброєнні російських спецслужб. І хоча офіційно вона була внесена в список ОЗХЗ і знищена, зовнішня розвідка ГРУ використовує ці отрути і тепер.

Варто відзначити, що Олексій Навальний є затятим противником Путіна вже багато років. Так чому ж саме зараз Кремль вирішив усунути свого головного політичного опонента?

Вся справа у виборах, які нещодавно пройшли в Білорусі. Росія і Білорусь вже давно є союзними державами, і народи в цих країнах також близькі. Путін почав боятися, що після чергових виборів, коли він знову набере вигаданий відсоток голосів на його користь і переможе, народ не стане мовчки сприймати таку "перемогу", а влаштує революцію, та ще й більшу, ніж в Білорусі. А Навальний стане аналогом Тихановської. Революція завжди лякала Росію. У пам'яті раз у раз спливають історичні кадри 1918-их років.

Путін бачить, як різко він втрачає довіру населення і вирішує прибрати всіх конкурентів, щоб просто не було з кого вибирати.

Здавалося б, Європа сама провела розслідування і з'ясувала, що отруєння було, здійснив цей замах Кремль, але тим не менше, ніхто не діє. А секрет полягає в тому, що ЄС збирається дуже тісно співпрацювати з Путіним. Будівництво Північного потоку-2 має бути завершене за будь-яких обставин, саме таку фразу висловила Ангела Меркель на публічному виступі.

Європа має потребу в ресурсах Росії, тому може лише голосно говорити, та й то не завжди. Але робити ніхто нічого не буде. Західний світ буде лише спостерігати за неподобством Путіна, за вбивствами політиків, за захопленням територій, непідвладних Євросоюзу. А Путін, своєю чергою, так і продовжить користуватися безпорадністю Європи, поки буде продавати їм газ і нафту.