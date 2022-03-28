Отруєння Навального, образа Макрона і зупинка «Північного потоку-2»

15:15 03 листопада Київ, Україна

Після переміщення Олексія Навального в берлінську лікарню Шаріте, німецькими лікарями було проведено дослідження, в ході якого вдалося з'ясувати, що опозиціонер був отруєний отрутою з групи "Новачок".

До такого висновку прийшли німецькі лікарі, зіставивши формули речовини, знайденої в крові Навального, і хімічної зброї, створеної в Росії.

Саме тому, що ця речовина створювалася в катівнях Російських НДІ і призначена лише для вбивства неугодних людей керівного режиму, а також використовувалася одиницями, стало ясно, що Олексій Навальний був отруєний за дорученням Кремля, що й треба було довести.

Прийшовши до такого висновку, німецький уряд, на чолі з Ангелою Меркель, зажадав провести офіційне розслідування. Більш того, сам Олексій Навальний звинуватив Путіна в замаху на вбивство і подав на президента до суду.

Після того, як стало відомо, що політичний діяч був отруєний "Новачком", Емманюель Макрон також підтримав ідею про розслідування і оприлюднення його результатів. Він зателефонував Путіну і особисто поцікавився, на якому етапі воно проходить.

У відповідь Путін не визнав причетність Кремля до скоєння злочину.

Що стосується Емманюеля Макрона, то в телефонній розмові Путін запевнив главу Франції, що Навальний і зовсім не був отруєний, а за висновком російських лікарів, він впав у кому через порушення обміну речовин.

Такого відношення не очікував ніхто. Адже вже на момент телефонної розмови Макрона було повідомлено, що під час потрапляння до лікарні, Навальному попередньо поставили діагноз - отруєння хімічною речовиною і вкололи протиотруту, що і врятувало йому життя.

Через таку відповідь Макрон був ображений. Після цього телефонного дзвінка ЄС було прийняте рішення про призупинення будівництва "Північного потоку-2", винесення на розгляд питання про повну зупинку будівництва і чергове введення санкцій проти Росії.

Основною вимогою ЄС, а тепер уже і США, для продовження будівництва газопроводу є проведення Росією чесного, незалежного розслідування. Однак, попри такий необхідний для Кремля проєкт як "Північний потік-2", Путін не поворухнув на сьогодні ні пальцем. У країні, де можуть знайти будь-якого, де б він не знаходився, за репост в інтернеті опозиційного характеру, і посадити на 15 років до в'язниці, не можуть, а точніше, не хочуть почати розслідування про замах на вбивство громадянина Російської Федерації.

Якщо Путін не причетний, то чому не порушити кримінальну справу за такою серйозною статтею, не провести розслідування і не присоромити Захід, як це любить робити Росія, офіційно довівши свою невинність?