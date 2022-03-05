Отруєння Навального: Кремль і раніше застосовував цю зброю

22:55 09 жовтень Київ, Україна

Недавній замах на російського опозиціонера 20 серпня шокував світову спільноту. Олексій Навальний був доставлений в берлінську клініку. Там його і діагностували. Отрута була визначена як одна з групи «Новачок».

У берлінській лікарні глава комітету з боротьби з корупцією незабаром впав в кому, а після прийшов в себе і продовжує відновлення.

Німецькі лікарі встановили, що отрутою, якою був отруєний Олексій, була одна з цілої групи «Новачок». Цікавим є той факт, що отрутами з цієї групи користувалися російські і радянські силовики. Всі отрути з цієї групи були внесені в список заборонених.

Тепер же, завдяки зброї боягузів, вона знищує своїх політичних і високопоставлених супротивників і тих, хто знає більше ніж треба і збирається розповісти про це всім.

Такий замах відбувається не вперше. Кремль і раніше не соромився застосовувати цю зброю. У тому числі і на території інших країн. Так, в 2018 році, в англійському місті Солсбері, були знайдені Юлія та Сергій Скрипалі. Сергій був колишнім подвійним агентом Кремля, Юлія ж була ні до чого не причетна. Проведене розслідування показало, що до замаху причетні агенти спецпризначення ГРУ. Іронія полягає в тому, що поки вони знаходяться на службі, то виконують такі накази, після завершення ж служби будуть ліквідовані самі.

У 2004 році був отруєний противник прокремлівського прем'єра Віктор Ющенко - український політик і колишній президент. Замах на нього було скоєно на території України.