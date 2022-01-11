Відмивання грошей: куди і навіщо вкладають гроші російські олігархи

08:31 01 вересень Київ, Україна

Ні для кого не секрет, що російські олігархи воліють вкладати свої гроші в рухомість і нерухомість у Великобританії. З вуст наближених до олігархів осіб вдалося з'ясувати, що таку тенденцію ввів сам Путін. Чому саме такий спосіб був обраний Кремлем, постаралася дізнатися відома незалежна журналістська редакція.



Величезну підтримку з боку влади отримують Абрамович, Дерипаска, Усманов, Блаватник, Фрідман та багато інших олігархи. У свою чергу, вони надають фінансову підтримку Путіну. Таким чином, всі залишаються у виграші. Ось тільки як показати решті світу "чистоту" зароблених і витрачених грошей?

Найпростіший спосіб - легальні і чисті інвестиції. Такий привабливий і комфортний за рівнем життя Лондон у Великобританії ідеально підходить для олігархів. Хтось купує футбольний клуб і яхти, хтось вкрай дорогі особняки і ексклюзивні авто, а хтось дорогі ювелірні вироби і предмети мистецтва.



До недавнього часу ця схема працювала беззастережно. Але в травні минулого року в британському парламенті була оприлюднена доповідь - "Moscow's Gold: Russian corruption in the UK" ( "Золото Москви: російська корупція в Великобританії") покликаний заборонити будь-які інвестиції в економіку королівства з боку олігархів, наближених до Путіна.



Таким чином, британський уряд вносить свою лепту в підтримку санкцій накладених на олігархів з боку США. "Ми не потребуємо брудних грошах Кремля" - заявив Боб Сілі, депутат палати громад.

Незважаючи на це, Путін зважився допомогти своїм партнерам по відмиванню грошей і почав неофіційні переговори з приводу продовження впровадження інвестицій в Великобританію за допомогою третіх осіб. Також він запропонував зробити вигляд боротьби з порушниками. Адже тільки за 2019 рік, в Лондоні було "відмито" грошей на суму близько 117 млрд фунтів стерлінгів. Це означає, що йому зовсім не хочеться втрачати такий перевірений і безвідмовний спосіб. Велика частина цих грошей був вкладена в нерухомість.

За офіційною заявою прес-секретаря Об'єднаного Королівства, Інгхама Бернарда, подібних пропозицій від Путіна не надходило. Однак можна бачити, що показову експатріація вже провели. Замира Гаджиєва, дружина відомого Азербайджанського олігарха і власника банку, Джахангира Гаджиєва, була заарештована і відправлена на батьківщину. Відомо, що Гаджієв відмовився ділитися і підтримувати Путіна з його режимом, за що і поплатився (на даний момент знаходиться у в'язниці за економічні злочини). У той час як прихильники Кремля залишаються на свободі і продовжують відмивати для Путіна мільярди фунтів стерлінгів.

Так само гучна справа про отруєння Юлії та Сергія Скрипаля яскраве підтвердження, що виходу з Кремлівських справ не існує.



Зв'язка олігархи - Путін, буде існувати ще досить довго. Симбиотическая зв'язок між двома структурами вигідна і збагачує обидві сторони в рівній мірі. Ось тільки чим багатша стає Кремль, тим бідніше стають його годувальники.