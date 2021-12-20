Звідки у Нацакадемії аграрних наук 145 тис га зайвої землі

13:00 05 серпень Київ, Україна

В результаті проведеного аудиту, Рахункова палата виявила велику недостачу. Так виявилося, що фактично на 01.01.2020 року Національною академією аграрних наук використовувалося на постійній основі 465 тисяч гектар землі, в той час, як офіційно в Державний земельний кадастр були зареєстровані лише 320 тис. Га (69%). Таким чином, дані про 145 тис га земель відсутні. Реєстрація права постійного користування земельними ділянками також здійснена частково.

У Рахунковій палаті зазначають, що НААН не провадить належного обліку земель, що знаходяться в її користуванні. Тому є загроза втратити частину з них.

Повідомляється, що з часу попереднього аудиту (2017) НААН так і не провела інвентаризацію об'єктів нерухомості, включаючи земельні ділянки, надані їй і її підприємствам, установам, організаціям у постійне користування.

У користуванні державних підприємств Академії знаходиться 336 тис. Всього держреєстрації підлягають речові права на майже 13,5 тис об'єктів.

Рахункова палата звертає увагу, що ростуть площі приміщень, які не використовуються. Так, з майже 1,1 млн кв м загальної площі 772 тис. Кв. м знаходяться в непридатному для використання стані, ще 284 тис. кв. м в проаналізований період були придатні до експлуатації, проте не використовувалися.

Нагадаємо. раніше повідомлялося, що чиновники аграрної академії заробили мільйони на аферах з землею.