Відкрито перший в світі цифровий банк спеціально для ЛГБТ-спільноти

12:33 22 листопада Київ, Україна

Останнім часом стало модним приділяти увагу людям з нетрадиційною сексуальною орієнтацією. На поступки пішли навіть ті церкви, які відрізнялися пуританськими засадами. Світ комерції посів у цьому напрямку перше місце. Так, за повідомленням агентства CNBC, платформа для цифрових банків Daylight відкриває перший в світі банк для ЛГБТ-спільноти. Там її представники зможуть примножити свої заощадження на створення сім'ї або оплачувати операції зі зміни статі.

"Ми приділяємо дуже мало уваги фінансовому життю представників ЛГБТ. Для них є тільки свої ЗМІ, сайти знайомств і лінії одягу", - говорить Роб Кертіс, генеральний директор Daylight.

У той самий час, за його словами, близько 30 млн американців ідентифікують себе як ЛГБТ.

Банк Daylight почне свою роботу в середині грудня з бета-версії. Перший час вона буде доступна тільки для декількох сотень осіб з Каліфорнії і Нью-Йорка. Потім компанія планує розширюватися. Клієнти Daylight зможуть використовувати в банку те ім'я, яке вони вважають своїм (навіть якщо в паспорті написано інше і інша стать).

Клієнти банку зможуть оформити скарбничку для коштів на створення сім'ї. За даними досліджень, 63% ЛГБТ-мілленіалів хочуть стати батьками, однак висока вартість процедури ЕКО і усиновлення стає великою перешкодою для одностатевих пар.

Творці говорять, що їхній банк також буде допомагати одностатевим парам або самотнім гомосексуалам порадами щодо виховання дітей та планування сім'ї - підкажуть, де краще ростити дитину і які закони штату в цій області.