Від війни в Україні постраждають і російські мирні громадяни, вважають експерти

09:24 28 лютий Київ, Україна

Низка військових експертів, у тому числі й російських, вважають, що від витрат на військові дії в Україні постраждають усі росіяни.



Для росіян війна з Україною обернеться серйозними фінансовими витратами. Так вважають військові експерти, знайомі з тим, про які суми йдеться, коли йдеться про військові дії, особливо якщо вони проводяться на території іншої країни.



У повідомленнях йдеться про те, що кожен росіянин платить зі своєї кишені за війну, яку веде їхня держава на території нашої країни.



Крім того, серйозної шкоди щодо бюджету простих росіян буде завдано в результаті санкцій, які вводяться зараз проти Російської Федерації.



Нагадаємо! Проти РФ запровадили санкції: Великобританія, США, ЄС, Японія, Канада та інші.



Дипломатичні відносини з Росією розірвали Україна та Мікронезія.