10:18 06 вересня Київ, Україна

Неодноразово анонсовані починаючи з квітня референдуми на окупованих територіях України досі не відбулися, але за словами орендованих росіянами чиновників, вже у вересні вони мають пройти. Не треба шукати порівнянь чи пояснень того, що якби росіяни справді захотіли, то провели референдуми ще у квітні чи раніше. Знаючи і бачачи всі попередні виборчі процеси в самій росії, можна з упевненістю сказати, що в цьому плані вони дуже оперативні, так само, як і у забезпеченні потрібних результатів цих виборчих процесів у потрібному відсотковому співвідношенні кремлю.

Яскравим прикладом може бути масштабне завезення масовки до Мелітополя.

Форум серед нібито «місцевого населення» проводили у місцевому Палаці культури, і цю картинку також масово поширювали серед російських ЗМІ, після таких дій стає зрозумілим, яким чином окупанти збираються проводити референдуми.

Але навіть незважаючи на весь адміністративний ресурс і платні послуги масовки, мабуть, навіть їх не вистачає, щоб показати вражаючу картинку підтримки серед нібито «місцевого населення» у прихильності та підтримці вступу до лав російської федерації.

Українці, які мешкають на території, окупованій російськими військовими, можуть бути незгодні голосувати і навіть відвідувати виборчі дільниці, на користь чого свідчить їхня реакція на проведення цього форуму, який вони повністю проігнорували.

Постійна підтримка українських військових із боку західних та американських партнерів вкотре була розширена за останній місяць. Так, минулого тижня був оголошений пакет військової допомоги США на суму 3 мільярди доларів, а раніше вже був узгоджений пакет військової допомоги, який включав і протилокаційні ракети HARM, а загальний пакет допомоги становив майже 1 мільярд доларів. Зміцнення військовою технікою та артилерією угруповання військ на Запорізькому напрямку ставить під питання можливість утримувати та контролювати окуповані росіянами території Запорізької області, постійний тиск та знищення логістики постачання російського угруповання на інших напрямках ставить у невигідне і технічно, і кількісно слабке співвідношення. Таким чином відбувається перевага і в чисельності, і в технічному забезпеченні українських військових і, як тільки вона буде максимально досягнута, окуповані території одна за одною будуть звільнені і тоді вже ніякої мови не йтиме про якісь референдуми, бо це українська земля і на ній живуть українські громадяни, за яких не мають права вирішувати російська масовка чи чиновники у далекому кремлі.