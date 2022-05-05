Здійснення відновлення Бейрута обійдеться в $2,5 млрд

13:21 05 грудня Київ, Україна

Після того, як потужний вибух в порту Бейрута зруйнував частину столиці Лівану, стоїть питання її відновлення. Спільний план відновлювальних робіт по відродженню міста створено силами Євросоюзу, ООН та Світового банку. За попередніми розрахунками, реконструкція Бейрута займе 18 місяців і обійдеться в 2,5 мільярда доларів. Про це в суботу, 5 грудня, повідомила газета The Daily Star з посиланням на відповідний документ.

"Міжнародні донори, які будуть спонсорувати програму реконструкції Бейрута, виходять з того, що в Лівані буде сформовано найближчим часом уряд, який заслуговує на довіру і який візьметься за проведення реформ", - зазначено в матеріалі.

Крім того, наголошується, що згадані організації наполягають "на проведенні аудиторської перевірки банківських установ, встановленні контролю за рухом капіталів і здійсненні ефективних заходів щодо стабілізації фінансового становища" і вказують на необхідність прозорого розслідування обставин, через які сталася трагедія.

Нагадаємо, 4 серпня в порту Бейрута пролунав потужний вибух. Загинули близько 180 осіб, тисячі постраждали. За офіційною версією, в гавані здетонували 2750 тонн селітри.

У справі про вибух були заарештовані 19 чиновників, в тому числі генеральний директор порту Хасан Крейтем і глава митної служби Бадрі Дахер. Винним за злочинну недбалість, що стала причиною трагедії, може бути винесений смертний вирок.