21:25 31 серпень Київ, Україна





Після останнього провалу Дерипаска отримав новий указ від Путіна по втручанню в вибори в Білорусі. Але тепер його головним завданням стояла підтримка чинного президента Лукашенка. Саме з ним у Путіна були домовленості про фактичну передачу країни під вплив Кремля, де Лукашенко виступав лише формальним правителем і маріонеткою.



Вже давно відомо, що Путін має намір дестабілізувати країни, звідки пішов або не дістався ЄС, для того, щоб контролювати їхні ресурси та територію. Так було з Чорногорією, Молдовою, так відбувається з Україною та Сирією. Його головний помічник Дерипаска відмінно справлявся зі своєю роллю по втручанню в вибори Чорногорії та організації заворушень і провокацій на вулицях.Після останнього провалу Дерипаска отримав новий указ від Путіна по втручанню в вибори в Білорусі. Але тепер його головним завданням стояла підтримка чинного президента Лукашенка. Саме з ним у Путіна булипро фактичну передачу країни під вплив Кремля, де Лукашенко виступав лише формальним правителем і маріонеткою.



За словами колишніх правоохоронців Білорусі та офіцерів ГРУ проведений в Україні 2014-го року. За кілька днів до виборів були запрошені бійці ПВК Вагнера. Загону кількістю 32 людини цілком достатньо для того, щоб почати провокації в Білорусі.

Агенти ПВК були затримані, з ними провели допит, повернули в Росію. Все було зроблено досить показово. Таким чином, Лукашенко продемонстрував "незалежність" від Путіна. Однак, зі слів колишнього наближеного офіцера до голови КДБ Білорусі, Лукашенко завчасно знав про прибуття бійців ПВК Вагнера та цілеспрямовано продемонстрував народу кадри із затриманням. Насправді всі агенти залишилися в Білорусі та чекають наступного розпорядження Кремля. За словами колишніх правоохоронців Білорусі та офіцерів ГРУ РФ у відставці, ідентичний сценарій бувв Україні 2014-го року. За кілька днів до виборів були запрошені бійці ПВК Вагнера. Загону кількістю 32 людини цілком достатньо для того, щоб почати провокації в Білорусі.Агенти ПВК були затримані, з ними провели допит, повернули в Росію.було зроблено досить показово. Таким чином, Лукашенко продемонстрував "незалежність" від Путіна. Однак, зі слів колишньогоофіцера до голови КДБ Білорусі, Лукашенко завчасно знав про прибуття бійців ПВК Вагнера та цілеспрямовано продемонстрував народу кадри із затриманням. Насправді всі агенти залишилися в Білорусі та чекають наступного розпорядження Кремля.

За словами самого Путіна, він надав країні-союзнику необхідні військові резерви для стабілізації процесу виборів і врегулювання порядків на вулицях, але підкреслив, що ці резерви будуть використані, якщо протестувальники вийдуть за рамки закону. Зараз люди проводять максимально мирний мітинг, намагаючись показати, що не хочуть бути залежними від Кремля та підкорятися Путіну. Варто зазначити, що Дерипаска усіма силами намагається спровокувати народні маси на агресивні дії, що суперечать закону.

З дозволу Путіна він ввів бійців ПВК Вагнера в лави правоохоронців, які б'ють і знущаються з людей, тим самим підливаючи масла у вогонь. Якщо люди зможуть втриматися та продовжити мирний протест, агенти Кремля почнуть агресивні дії з боку протестувальників, тим самим дадуть можливість застосувати військові сили для захоплення влади в країні та врегулювання протестів.