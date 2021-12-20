Особливості російської агресії у зимовий період: дані української розвідки

23:11 23 листопад Київ, Україна

За даними української розвідки, Росія може здійснити масштабне вторгнення на північні, східні та південні області України вже у січні-лютому 2022 року. Прессекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що розвіддані українських військових і сил НАТО збігаються щодо чисельності російських військ біля кордонів країни.



Росія з осередила військові сили чисельністю 92 тис. людей на своїх західних кордонах. Після російсько-білоруських навчань «Захід -2021», які мали явно наступальний характер, Кремль не став повертати техніку та особовий склад назад до їхніх рідних частин, а розташував у населених пунктах недалеко від українського кордону.



Незважаючи на загрозливий характер того, що Кремль може готувати масштабну операцію із захоплення українських областей, все ж таки розосередження військ уздовж кордону не може бути достатнім аргументом для цього.

З іншого боку, про можливу ескалацію повідомив голова ГУР України (Головне управління розвідки) Кирило Буданов. За його даними, наступальну операцію російських військ обговорюють у Кремлі, під особистим керівництвом Путіна.

Водночас Буданов зазначив, що перед атакою Росія проводитиме інформаційну кампанію з деморалізації населення: протести проти вакцинації, економічний стан, зрив операції із затримання вагнерівців. Насамперед, це спрямовано на деморалізацію населення та створення настроїв, що “ влада України зрадила народ ” .



Якщо звернути увагу, то інформаційні атаки вже відбуваються, в тому числі з перерахованих вище тем. Чи означає це, що інформація Буданова вірна, і Росія зробить марш-кидок?

Варто зазначити, що понад 7 років триває війна на Донбасі та анексія Криму. За цей час було запроваджено чимало санкцій проти Росії та конкретних олігархів цієї країни. Кремль отримав значний удар по особистих активах та бюджету держави, зокрема. Тому новий наступ, а за словами Буданова, він передбачається ще масштабніший, ніж у 2014 році, призведе до того, що Захід введе нові санкції, у тому числі і на «Північний потік-2», сертифікації якого так зараз прагне Росія.

Не виключено, що інформація про можливу ескалацію також є частиною гібридної війни і спрямована більше на ЄС, так само як це було у квітні 2021 року, коли “ брязкання зброєю ” допомогло Путіну провести діалог з Байденом. Як відомо, запуск «Північного потоку-2» затягується, а до комісії з сертифікації приєднався «Нафтогаз», Польща та країни Прибалтики, які однозначно будуть проти роботи “ політичного проєкту ”. Тому інформація про ескалацію з боку Росії може бути новим “ брязканням зброєю ” , щоб натиснути на країни ЄС та скоріше сертифікувати свій газопровід.



Ентоні Блінкен, держсекретар США, повідомив, що Вашингтон також стурбований ситуацією, що склалася. Він наголосив, що підтримка України не обговорюється і Америка продовжить це робити.Також з'явилася інформація про можливе впровадження сил НАТО до України для стримування російської агресії.

Про неможливість наступу Росії припустив і міністр оборони України Олексій Резніков : “ Не вірю в це. Тому що не забуваймо: ми за 8 років цієї війни навчилися захищатися. Наші Збройні сили на високому рівні, особливо Сухопутні війська. Я мав честь з генералом Залужним, головнокомандувачем ЗСУ , чотири дні провести в ООС , спілкуватися з командирами, з солдатами бути в окопах. Там настрій абсолютно бойовий, упевнений у собі, люди вміють захищати країну.

Ми не панікуємо, бо за 8 років цієї війни звикли до небезпеки. Відповідно ми сприймаємо це спокійніше, тому що ми просто вже готові, а для них (ЄС та США) це стало трохи несподівано. Вони вважають, що дані свідчать про зростання ризиків і я з ними погоджуюсь, тому що є ознаки ескалації. Для нас важливо, що нарешті вони почали бити на сполох публічно і завдяки, в тому числі, і засобам масової інформації, The Washington Post, Politico та іншим, це привернуло увагу всього світу. Зараз починається реакція, яка дає нам шанс продемонструвати агресору, що ціна цієї агресії для нього буде непомірною”.

Можливо, слова Резнікова дещо прикрашені нотками патріотизму. Проте наслідки для Росії у разі повномасштабного нападу на українські території справді стануть фатальними. Європа навряд чи стерпить подібне, незважаючи на необхідність у російському газі, адже, окрім «Газпрому», існують й інші газові компанії. Російська громадськість також не терпітиме вже відвертий напад Росії на Україну, адже зараз усі наративи старанно “ шліфуються ” пропагандою. Також Путін має той важіль тиску на ЄС , яким зараз виступає Донбас .