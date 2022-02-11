09:45 22 вересень Київ, Україна

Пандемія коронавірусу вплинула на навчання в школах у різних країнах світу. Деякі навчальні заклади повністю перейшли на дистанційне навчання, інші поєднують онлайн-навчання з очним. Розглянемо особливості навчання в школах США , Іспанії та Італії.



Українки, які проживають в цих країнах, поділилися нюансами освітнього процесу, з якими зіткнулися самі.



Дистанційне навчання в Лос-Анджелесі, США



Навчання для сина Марії Паславської почалося 18 серпня в онлайн-форматі. Хлопчик Марк відвідує "Кіндергарден" - це підготовка до першого класу, яка є обов'язковою. Його батьки під час пандемії працюють з дому, тому постійно поруч з дитиною.



Школа онлайн виглядає так: 2 - 4 zoom-заняття в день тривалістю по пів години. Щодня математика, англійська та німецька мови. Двічі на тиждень - фізкультура та мистецтво, - розповіла мама.



Однак, за словами Марії, дитині не вистачає спілкування з однолітками. А домашні завдання їм потрібно зробити до 15:00 щодня і відправити фото/відео звіт в Google classroom. Учитель пише відгуки та коментарі на кожне завдання.



Українка додала, що поки невідомо, чи будуть в цьому році школи працювати в звичайному форматі, все залежить від кількості хворих і від того, як швидко буде вакцина.



Гібридна школа і комп'ютери для учнів в Оксфорді, США Навчання для сина Марії Паславської почалося 18 серпня в онлайн-форматі. Хлопчик Марк відвідує "Кіндергарден" - це підготовка до першого класу, яка є обов'язковою. Його батьки під час пандемії працюють з дому, тому постійно поруч з дитиною.Школа онлайн виглядає так: 2 - 4 zoom-заняття в день тривалістю по пів години. Щодня математика, англійська та німецька мови. Двічі на тиждень - фізкультура та мистецтво, - розповіла мама.Однак, за словами Марії, дитині не вистачає спілкування з однолітками. А домашні завдання їм потрібно зробити до 15:00 щодня і відправити фото/відео звіт в Google classroom. Учитель пише відгуки та коментарі на кожне завдання.Українка додала, що поки невідомо, чи будуть в цьому році школи працювати в звичайному форматі, все залежить від кількості хворих і від того, як швидко буде вакцина.



Олена Кушпер, яка живе в маленькому містечку Оксфорд, розповіла, що її 8-річна дочка Марія пішла в третій клас. Навчання у неї почалося 8 вересня, але у кожної школи там свій графік.



Олена розповідає, що перед початком навчального року батькам треба було вирішити: чи будуть вони пускати своїх дітей в заклад освіти чи ні. Якщо вибирають другий варіант, то у них з'являється якась державна організація, яка забезпечить онлайн-навчання для їхніх дітей.



В нашій школі гібридне навчання, тобто два дні учні ходять до школи, інші дні - онлайн-навчання. Зменшилася тривалість шкільного дня. Також немає обіду, учні можуть його отримувати безкоштовно, але їсти можна тільки вдома, - сказала мама.



Всім дітям щодня вранці міряють температуру, обробляють руки антисептиком. Батьки, перед тим як привести дитину в школу заповнюють форму, в якій вказують, чи немає у неї симптомів захворювання. Якщо є хоч один, дитина повинна залишитися вдома.



Крім того, Олена розповіла, що кожній дитині до початку навчання видали комп'ютер додому зі встановленою навчальною програмою для домашніх завдань і спілкування з учителями. Батьки повинні заплатити тільки страховий внесок за комп'ютер і придбати чохол за власні кошти.



Масковий режим в Італії



В районі Венеції Местре вже кілька років живе Світлана Синишин, дочка якої Софійка пішла до шостого класу місцевої школи. Навчальний рік почався там 14 вересня, але саме навчання поки йде тільки 3 години.



За словами мами, обов'язковим атрибутом школярів є захисна маска. На уроках учні можуть бути без неї, але обов'язковою має бути дистанція в 1-2 метри. Обов'язковою є обробка рук антисептиком при вході та виході. Щогодини учень повинен протирати свою парту, а вчителі - дезінфікувати свої робочі столи.



Світлана за безпеку своєї дочки в школі не хвилюється. Щодо дистанційного формату навчання, то зараз про нього не згадують і роблять все можливе, щоб школи працювали стаціонарно.



Навчання в форматі 50 на 50 в Іспанії В районі Венеції Местре вже кілька років живе Світлана Синишин, дочка якої Софійка пішла до шостого класу місцевої школи. Навчальний рік почався там 14 вересня, але саме навчання поки йде тільки 3 години.За словами мами, обов'язковим атрибутом школярів є захисна маска. На уроках учні можуть бути без неї, але обов'язковою має бути дистанція в 1-2 метри. Обов'язковою є обробка рук антисептиком при вході та виході. Щогодини учень повинен протирати свою парту, а вчителі - дезінфікувати свої робочі столи.Світлана за безпеку своєї дочки в школі не хвилюється. Щодо дистанційного формату навчання, то зараз про нього не згадують і роблять все можливе, щоб школи працювали стаціонарно.