Помилка переговорів із путіним: думка експертів

21:13 16 травня Київ, Україна

Будь-яка війна закінчується переговорами та підписанням мирного договору. Позиція України міцна – жодних переговорів до повної перемоги на полі бою та відвоювання всіх територій, визнаних світовою спільнотою. Тим не менш, західні партнери періодично порушують тему переговорів, при досягненні Україною певного статус-кво. Однак насправді будь-які переговори з путіним є помилкою.



Якщо нам остаточний результат війни зрозумілий – повна перемога на полі бою, знищення чи відхід російських військ із території – то у західних партнерів поняття “перемоги” іноді розходиться з нашим. Наприклад, США “підтверджують свою непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, що сягають її територіальних вод”. Однак Вашингтон не говорить про "повну і беззастережну капітуляцію росії", а значить, розглядає варіант укладання угоди з путіним.



Очевидно, що за такого розкладу путін погодиться на переговори лише в тому випадку, якщо йому будуть дані обіцянки, які виправдовують війну в очах його еліти та російського населення. Як мінімум, вони включатимуть вимоги про визнання Криму та тимчасово анексованих територій і, цілком можливо, він навіть може заїкнутися про давно всіма забуті “демілітаризацію та денацифікацію” України.



«Але навіть, якщо гіпотетично припустити, що на Заході справді посилено вимагатимуть початку переговорів, а Україна якимось дивом погодиться їх ініціювати, то неясно, що саме змусить путіна дотримуватися мирних угод, навіть за умови, що він отримає все бажане. Він ніколи не тримав слово ні на світовій арені, ні всередині росії. Він послідовно порушував міжнародне право - Статут ООН, міжнародне гуманітарне право, а також договори та зобов'язання у сфері контролю над озброєннями, руйнуючи тендітну систему міжнародної безпеки та стратегічної стабільності та провокуючи нові перегони озброєнь», - вважають експерти.



Путін, як і будь-який інший диктатор, розуміє лише мову сили, пишуть вони.



Західні партнери усвідомлюють, що будь-який мир на умовах москви загрожує далекосяжними геополітичними наслідками. Така угода, наприклад, підірвала б впевненість Тайваню у підтримці США та Заходу щодо будь-якого військового конфлікту з Китаєм.



При цьому надії на те, що Китай вплине на путіна і змусить його піти на мирні переговори, здаються досить наївними. В інтереси Пекіна не входить гра на одному боці із Заходом, розуміючи, що як тільки буде закрито "російське питання", США посилять економічний та політичний тиск на Китай.