Помилка переговорів із путіним: думка експертів

Будь-яка війна закінчується переговорами та підписанням мирного договору. Позиція України міцна – жодних переговорів до повної перемоги на полі бою та відвоювання всіх територій, визнаних світовою спільнотою. Тим не менш, західні партнери періодично порушують тему переговорів, при досягненні Україною певного статус-кво. Однак насправді будь-які переговори з путіним є помилкою.
Якщо нам остаточний результат війни зрозумілий – повна перемога на полі бою, знищення чи відхід російських військ із території – то у західних партнерів поняття “перемоги” іноді розходиться з нашим. Наприклад, США “підтверджують свою непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, що сягають її територіальних вод”. Однак Вашингтон не говорить про "повну і беззастережну капітуляцію росії", а значить, розглядає варіант укладання угоди з путіним.
Очевидно, що за такого розкладу путін погодиться на переговори лише в тому випадку, якщо йому будуть дані обіцянки, які виправдовують війну в очах його еліти та російського населення. Як мінімум, вони включатимуть вимоги про визнання Криму та тимчасово анексованих територій і, цілком можливо, він навіть може заїкнутися про давно всіма забуті “демілітаризацію та денацифікацію” України.
«Але навіть, якщо гіпотетично припустити, що на Заході справді посилено вимагатимуть початку переговорів, а Україна якимось дивом погодиться їх ініціювати, то неясно, що саме змусить путіна дотримуватися мирних угод, навіть за умови, що він отримає все бажане. Він ніколи не тримав слово ні на світовій арені, ні всередині росії. Він послідовно порушував міжнародне право - Статут ООН, міжнародне гуманітарне право, а також договори та зобов'язання у сфері контролю над озброєннями, руйнуючи тендітну систему міжнародної безпеки та стратегічної стабільності та провокуючи нові перегони озброєнь», - вважають експерти.
Путін, як і будь-який інший диктатор, розуміє лише мову сили, пишуть вони.
Західні партнери усвідомлюють, що будь-який мир на умовах москви загрожує далекосяжними геополітичними наслідками. Така угода, наприклад, підірвала б впевненість Тайваню у підтримці США та Заходу щодо будь-якого військового конфлікту з Китаєм.
При цьому надії на те, що Китай вплине на путіна і змусить його піти на мирні переговори, здаються досить наївними. В інтереси Пекіна не входить гра на одному боці із Заходом, розуміючи, що як тільки буде закрито "російське питання", США посилять економічний та політичний тиск на Китай.
Якщо нам остаточний результат війни зрозумілий – повна перемога на полі бою, знищення чи відхід російських військ із території – то у західних партнерів поняття “перемоги” іноді розходиться з нашим. Наприклад, США “підтверджують свою непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, що сягають її територіальних вод”. Однак Вашингтон не говорить про "повну і беззастережну капітуляцію росії", а значить, розглядає варіант укладання угоди з путіним.
Очевидно, що за такого розкладу путін погодиться на переговори лише в тому випадку, якщо йому будуть дані обіцянки, які виправдовують війну в очах його еліти та російського населення. Як мінімум, вони включатимуть вимоги про визнання Криму та тимчасово анексованих територій і, цілком можливо, він навіть може заїкнутися про давно всіма забуті “демілітаризацію та денацифікацію” України.
«Але навіть, якщо гіпотетично припустити, що на Заході справді посилено вимагатимуть початку переговорів, а Україна якимось дивом погодиться їх ініціювати, то неясно, що саме змусить путіна дотримуватися мирних угод, навіть за умови, що він отримає все бажане. Він ніколи не тримав слово ні на світовій арені, ні всередині росії. Він послідовно порушував міжнародне право - Статут ООН, міжнародне гуманітарне право, а також договори та зобов'язання у сфері контролю над озброєннями, руйнуючи тендітну систему міжнародної безпеки та стратегічної стабільності та провокуючи нові перегони озброєнь», - вважають експерти.
Путін, як і будь-який інший диктатор, розуміє лише мову сили, пишуть вони.
Західні партнери усвідомлюють, що будь-який мир на умовах москви загрожує далекосяжними геополітичними наслідками. Така угода, наприклад, підірвала б впевненість Тайваню у підтримці США та Заходу щодо будь-якого військового конфлікту з Китаєм.
При цьому надії на те, що Китай вплине на путіна і змусить його піти на мирні переговори, здаються досить наївними. В інтереси Пекіна не входить гра на одному боці із Заходом, розуміючи, що як тільки буде закрито "російське питання", США посилять економічний та політичний тиск на Китай.
Ідея про те, що закінчення бойових дій в Україні зменшить загрозу миру та безпеці в Європі, може здатися дуже привабливою для західних прихильників переговорів. Це, на жаль, не так. Загроза світу – це не просто війна росії проти України. «Загроза світу - це сам путінський режим. Він вичерпав усі мирні, економічні та політичні можливості для утримання влади та тримається виключно на силі та страху. Режим використовує пропаганду, щоб спрямувати це невдоволення зовні. Напад на Україну – це не лише відображення путінських псевдоісторичних, переплетених із маразмом фантазій та манії величі, а й об'єктивний результат всього розвитку російської вертикалі влади за останні 20 років. Якщо Захід бажає миру та стабільності в Європі – проблему необхідно вирішувати комплексно, тобто повне знищення путіна, путіністів та його режиму як такого», — заявляють українські політтехнологи.
«Підтримка путіна в росії заснована на простому факті: і російська еліта, і суспільство розуміють, що на них може чекати за нинішнього режиму, але поняття не мають, що буде, коли його не стане. Страх перед невідомим спонукає до очевидного вибору: “він змушує нас швидше терпіти ті біди, які ми маємо, ніж бігти до інших, про які ми не знаємо”. Дати цим групам зрозуміти, що вони можуть відмовитись від нього, що будь-хто, хто буде після нього – краще, лякає путіна набагато більше, ніж нові пакети санкцій та передача Україні всього озброєння НАТО.
Щоб сприяти цьому бажаному результату, по-перше, західні уряди повинні заявити, що вони в жодному разі не розпочинатимуть жодних переговорів з путіним або його представниками, якщо останній офіційно не попросить про це. По-друге, і, можливо, це важливіше, Захід має рішуче дотримуватися цього підходу. По-третє, важливо наголосити, що західні країни охоче пішли б на переговори з будь-яким російським урядом, який прийде на зміну путіну та заявить про свою готовність припинити бойові дії та домовитися про мирне врегулювання. Такий підхід разом із створенням способів виключення з списку санкцій тих адептів режиму, які виступають проти війни, міг би сприяти розколу лав путінської еліти, враховуючи, що війна проти України все більш непопулярна серед населення.
Зрозуміло, робити це потрібно на тлі постійної військової підтримки та перемог ЗСУ, які з такою допомогою мають бути в змозі завдати агресору нищівної поразки. Тільки тоді перспектива переговорів із позиції сили може набути реальних обрисів», — пишуть політологи.
Деякі західні політики заспокоюють себе тим, що “це таки війна між росією та Україною”, і вони “просто допомагають жертві”. Однак для решти світу картина прямо протилежна. Глобальний Південь сприймає її як війну між росією та Заходом на чолі зі США. Ці країни, що розвиваються, уважно стежать за тим, як Захід приймає виклик путіна. Не дивно, що надто багато хто в цих регіонах не має симпатій до Заходу. Багато політичних еліт, безсумнівно, щиро очікують на провал і приниження Заходу.
«Зрештою, Захід став учасником війни в той самий момент, коли його лідери вирішили підтримати Україну. Важливо зазначити, що це не підтверджує наративу агресора про те, що вони, нібито, "воюють з усім блоком НАТО". Йдеться швидше про протистояння цивілізованого демократичного світу з автократією та диктатурою. Ця війна не передбачає безпрограшного результату. Це класична гра з нульовою сумою: якщо один виграє, інший програє. І якщо просити путіна про переговори, то це лише додасть йому впевненості, що він усе робить правильно», — запевняють експерти з політології.
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