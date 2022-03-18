Небезпечні зв'язки: українські правоохоронці на службі ФСБ РФ

19:13 17 червня Київ, Україна

В недавній статті ми розповіли, як український глава спецпідрозділу «Альфа», генерал-майор Валерій Шайтанов став зрадником батьківщини і допомагав співробітникам ФСБ Росії проводити шпигунську і диверсійну діяльність в Україні. Однак він не єдиний, хто зрадив батьківщину в лавах українських правоохоронців на користь спецслужб РФ.

Першим в список потрапляє майор З бройних сил України у відставці. Завершивши службу, він перебрався на постійне місце проживання в Москву. Там його завербував співробітником ГРУ, з яким він був знайомий ще в період навчання. Його завданням було повернутися в Україну і збирати дані про підрозділи українських військових, їхні плани і майбутні проведення операцій в районі Маріуполя.

Після повернення шпигун звернувся до старшого офіцера з оперативного командування ЗСУ з пропозицією продавати йому необхідні матеріали. Погодившись, офіцер відразу звернувся в СБУ. Після чого агента Кремля затримали. Імені шпигуна не назвали. Проте відомо, що його заарештували в Рівненській області та присудили 14 років позбавлення волі за статтею 111 ККУ - державна зрада.

Інший інцидент стався 5 жовтня 2017 року. У цей день був затриманий агент під псевдонімом «45-й», він же «Невський». Характерно те, що шпигуном виявилася жінка. Вона була завербована співробітниками спецслужб Росії в 2016 році. За цей час шпигунка встигла передати секретні документи, в тому числі і з обмеженим доступом, своїм "кураторам", про Національну гвардію України . Її, так само як і колишнього військового, засудили за статтею 111, однак позбавили волі строком на 4 роки.