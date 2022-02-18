ООН зайнялася розслідуванням примусової стерилізації мексиканок у США

11:22 28 вересень Київ, Україна

Влада Мексики закриває очі на злочини відносно своїх громадян, що живуть в Сполучених Штатах.

Інформація про те, що в центрі утримання мігрантів, розташованому в окрузі Ірвін (штат Джорджія), мексиканки піддавалися примусовій стерилізації, з'явилася недавно. Однак в Раді ООН з прав людини (OHCHR) запевнили, що розслідування вже йде, і ним займається в тому числі генеральний інспектор Міністерства внутрішньої безпеки США

Однак американська компанія, що володіє міграційним центром, де містилися жертви, від коментарів досі відмовляється. Влада Мексики каже, що чітких доказів примусової стерилізації жінок поки не знайдено.











Нові подробиці міграційної політики США, що розкрилися, стурбували громадськість ще в середині вересня. Колишня медсестра центру тимчасового утримання мігрантів в окрузі Ірвін Доун Вутен розповіла про поширену в таборі практику стерилізації мексиканок. Без отримання офіційної згоди беззахисним жінкам проводили гістеректомію - процедуру з видалення матки. Перед тим як вони опинялися на операційному столі, медперсонал з Google-перекладачем намагався пояснити, що відбувається інакше: жінок запевняли, що мова йде про звичайну планову операцію.



У Раді з прав людини ООН заявили, що розслідування у цій справі вже йдуть повним ходом. У тому числі і за участю генерального інспектора міністерства внутрішньої безпеки США. Однак, як зазначили мексиканські правозахисники, позиція уряду самої Мексики недостатньо активна.

- На жаль, наш уряд не захистив права своїх громадян, які перебувають в США. Через залежність від Штатів влада Мексики вибрала стратегію примирення та підпорядкування уряду Дональда Трампа. Ми не побачили належної реакції на повідомлення про нелюдські злочини, - заявила Лаура Карлсен, директорка проєкту Las Américas при Центрі міжнародної політики Мексики.



Секретаріат Мексики з міжнародних відносин (МЗС) 16 вересня направив запит до відповідних органів США. В офіційній ноті відомства йдеться про те, що відповідальні організації обох держав перебувають в постійному контакті. Проте 24 вересня глава відомства Марсело Ебрард підкреслив, що уряд ще не знайшов жодних доказів примусової стерилізації мексиканських жінок в американських центрах для мігрантів. Міністр повідомив, що жодна з 20 вибірково опитаних мігранток з центрів тимчасового утримання в штатах Джорджія і Техас не зазнала подібних процедур.



Проте, як зазначає видання Milenio, конгресмен США Праміла Джаяпал повідомила, що спілкувалася з адвокатами жертв центру утримання в Ірвіні. За її даними, процедурі могли піддатися 17-18 жінок.



- Ці злочини можна порівняти з тим, що робили нацисти. Якщо ми подивимося на положення Міжнародної конвенції про геноцид, ми знайдемо інформацію про ці практики. Мексика була зобов'язана захищатися голосно та рішуче, - заявила експертка в області міграції і ексзаступниця виконавчого секретаря національної системи громадської безпеки Мексики Юніс Рендон.

Практика примусової стерилізації американок з іншим відтінком шкіри була поширена в США і в XIX, і в XX століттях. Відповідальним за припинення роду мексиканок і мешканок Пуерто-Рико в середині минулого століття було Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), яке зараз прищеплює демократію жителям Центральної Америки. Як зазначає видання The Intercept, опитування 1965 року показало, що третина жінок з Пуерто-Рико у віці від 20 до 49 років була стерилізована в результаті здійснення програм контролю над населенням США.



Тепер з'ясовується, що в XXI столітті це явище не зникло. На думку правозахисників, побічно йому потурає влада країни.



- Стерилізація мексиканок в США - ознака дегуманізації мігрантів з позиції про расову перевагу, яку Дональд Трамп просуває з початку свого президентства, - заявляє Лаура Карлсен.



У тому, що жорстка антиміграційна політика Вашингтона впливає на зростання расистських настроїв в суспільстві, впевнена і Юніс Рендон.



- Ми виступаємо за незалежне розслідування. Гістеректомія, що проводиться без згоди, - пряме порушення закону про права людини, - заявили «Известиям» в OHCHR.



У Міністерстві внутрішньої безпеки США не надали оперативну відповідь на запит про хід розслідування.



Результатів розслідування чекає і підозрюваний - лікар-гінеколог Махендра Амін. Його представник Скотт Грубман заявив, що, як поважний лікар, пан Амін рішуче відкидає свою причетність до подібних операцій і очікує появи нових фактів.



У XIX столітті стерилізацією поневолених темношкірих жінок без анестезії займався теж вельми шановний лікар Дж. Маріон Сімс. Попри критику, за заслуги в галузі медицини його прозвали «патріархом гінекології» і встановили пам'ятники йому по всій країні.