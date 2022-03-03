Вони ніколи не втомляться: кібератака на виробника м'яса

23:35 03 червень Київ, Україна

За останні кілька років програми-вимагачі перетворилися на серйозну проблему національної безпеки. Кілька груп хакерів з Росії, яких звинувачують в зв'язках з колишнім ГРУ РФ, розробляють шкідливе програмне забезпечення, яке шифрує файли, а потім вимагає оплати в криптовалюті за ключі, які дозволяють власникам розшифрувати їх.

Однак вимагання - це неосновна діяльність російських хакерів. Своїми діями вони призводять до тимчасового колапсу певного сектора промисловості та економіки країни, що атакується.

Так, недавня хакерська атака на трубопровід Colonial Pipeline позбавила палива 45% Східного узбережжя. Паливний колапс вдалося усунути лише через 6 днів після кібератаки. Це призвело до зростання цін на паливо в США.

Тепер стало відомо про чергову хакерську атаку, яка, як з'ясувалося, проводилася з території Росії. Цього разу метою зловмисників став найбільший виробник м'яса в США - JBS S.A.

В результаті кібератаки виробництво зупинилося не тільки в Америці, але і в інших країнах, де розташовані філії компанії. За словами офіційних осіб профспілки, у вівторок JBS зупинила забій великої рогатої худоби на всіх своїх заводах.

Тривалі зупинки заводів JBS можуть призвести до подальшого зростання цін на м'ясо для американських споживачів під час літнього сезону гриля і порушити експорт м'яса в період високого попиту з боку Китаю.

Ціни на яловичину і свинину в США вже ростуть, оскільки Китай збільшує імпорт, ціни на корми для тварин ростуть, а на бійнях не вистачає робітників. За словами аналітиків, будь-який подальший вплив на споживачів буде залежати від того, як довго заводи JBS будуть закриті.

Судячи з почерку кіберзлочинців, це може бути група хакерів Dark Side, яка зробила атаку на Colonial Pipeline місяць тому.

У свою чергу, відповідь Кремля була короткою - "Ми не знаємо, хто здійснив атаку". Зрозуміло, що навіть якби в Москві знали, хто причетний до злочину, то все одно б не сказали. Проте в Росії однозначно не хочуть шукати злочинців, які вносять свою лепту в ведення гібридної війни проти США. Поки проводяться розслідування, залишається лише гадати, чи було заздалегідь відомо Кремлю про майбутню кібератаку і чи пов'язані хакери з військовими силами Росії.