Омбудсмен прокоментувала незаконне утримання людей на тимчасово окупованих територіях

За словами Людмили Денисової, уповноваженої Верховної Ради з прав людини, на території анексованого Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей незаконно утримуються 376 осіб. Про це Денисова заявила в своєму відеозверненні до учасників 46-ої сесії ООН з прав людини.
Омбудсмен уточнила, що в ОРДЛО утримується 267 українців, а на території півострова Крим - 109. Більшість "бранців" в Криму - кримські татари.
Вона підкреслила, що ці дії є прямим порушенням прав людини.
Як один з прикладів, заступниця глави МЗС України Еміне Джапарова розповіла представникам ООН про арешт Владислава Єсипенка, який є позаштатним кореспондентом «Радіо Свобода».
Мішель Бачелет, верховний комісар ООН з прав людини, ще на початку липня минулого року представила доповідь, в якій вказувалося, що в Криму досі використовують тортури і переслідують співробітників незалежних ЗМІ.
Сергій Лавров виступив на захист Росії і заявив, що всі розмови про порушення прав людини в Криму, в тому числі утримання громадян України - вигадка.
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