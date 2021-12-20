Омбудсмен прокоментувала незаконне утримання людей на тимчасово окупованих територіях

18:40 25 березень Київ, Україна

За словами Людмили Денисової, уповноваженої Верховної Ради з прав людини, на території анексованого Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей незаконно утримуються 376 осіб. Про це Денисова заявила в своєму відеозверненні до учасників 46-ої сесії ООН з прав людини.

Омбудсмен уточнила, що в ОРДЛО утримується 267 українців, а на території півострова Крим - 109. Більшість "бранців" в Криму - кримські татари.

Вона підкреслила, що ці дії є прямим порушенням прав людини.

"РФ ігнорує виконання резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 16 грудня 2020 року, блокує доступ до цих територій мені і незалежним міжнародним моніторинговим місіям. Прошу міжнародне співтовариство продовжувати чинити тиск на Російську Федерацію для відновлення миру, а також звільнення всіх незаконно утримуваних українських громадян", - закликала уповноважена Верховної Ради з прав людини.

Як один з прикладів, заступниця глави МЗС України Еміне Джапарова розповіла представникам ООН про арешт Владислава Єсипенка, який є позаштатним кореспондентом «Радіо Свобода».

Мішель Бачелет, верховний комісар ООН з прав людини, ще на початку липня минулого року представила доповідь, в якій вказувалося, що в Криму досі використовують тортури і переслідують співробітників незалежних ЗМІ.

Сергій Лавров виступив на захист Росії і заявив, що всі розмови про порушення прав людини в Криму, в тому числі утримання громадян України - вигадка.