Олег Дерипаска - бізнес-партнер для кого?

10:41 22 липень Київ, Україна

Не так давно стало відомо, що Мінфін США зняв санкції з найбільшої компанії з виробництва алюмінію «Русал», сумно відомого олігарха Олега Володимировича Дерипаски, сам Дерипаска залишився під санкціями.

Мінфін США відмовився задовольнити прохання російського мільярдера Олега Дерипаски про зняття з нього санкцій, введених в квітні 2018 року.

Вже довгий час він сам залишається поруч з Кремлем і ці взаємовигідні відносини добре позначилися як на ньому, так і на Кремлі. Санкції, передача пакета акцій російському державному банку ВТБ, а потім їх зворотний викуп самим Дерипаскою, не дуже погіршили настрій російського мільярдера. Припустимо, що таке ставлення російської влади до одного з найбільших гравців, було направлено на досягнення певних домовленостей.

Так за свою лояльність Кремль використовує Дерипаску як посередника і досить потужний фінансовий ресурс щоб через нього спонсорувати власні проекти, спрямовані на різні сфери діяльності. Наприклад, на фінансування програм спрямованих на розвиток інформаційних і віртуальних деструктивних дій щодо сусідніх країн і регіонів. У разі якщо будь-яка з подібних програм з'явиться в пресі, то Кремлю досить буде сказати, що Дерипаска діяв на свій розсуд і жодна державна структура РФ не має до цього ніякого відношення.

Це досить зручно для самого Кремля, але не зовсім зручно для самого Дерипаски, хоча і вибору у нього немає, такий він - великий бізнес з державою Росія.