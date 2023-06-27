Окупація України створює більше проблем для Росії

23:18 24 червня Київ, Україна

Неможливо уявити хоча б один зрозумілий аргумент, за яким можна було б виправдати вторгнення агресора до України. Понад те, це створює великі проблеми для Росії. Мабуть, найявнішим показником безперспективності повномасштабної війни сучасності є те, що агресор у будь-якому разі програє, навіть якщо зуміє окупувати всю територію України.

Чим більшу частину України окупує Путін, тим більше проблем виникне і в нього, і в Росії. Це пов'язано як через складне завдання відновлення землі, яку агресор прагне зруйнувати, так і через антиросійські настрої, що зростають, серед українського населення, що створить прецедент нескінченної партизанської війни.. Вже навіть деякі спостерігачі у Росії починають прямо говорити про це.

Звичайно, в російському медіа-просторі, який повністю підконтрольний Кремлю, зараз можна почути висловлювання на кшталт “повного знищення України”. Водночас це радше крики розпачу, оскільки в Росії починають розуміти, що без повної окупації нашої країни Київ ніколи не залишить спроб повернути втрачені території.

Крім того, підтримка Заходу так чи інакше залишиться і про жодні поступки не може бути й мови, оскільки Україна захищається і діє згідно з міжнародним правом.. А значить, і санкції з Росії не будуть зняті.

Російський коментатор Ізброрського клубу Олександр Дмитрієвський упевнений, що чим далі Росія просуватиметься вперед, тим більший опір вона зустріне. На прикордонних з Росією територіях можуть домінувати люди, які або симпатизують Росії, або принаймні нейтральні та схильні до співпраці. Проте на захід, включаючи Київ, налаштовані, м'яко кажучи, вороже. Там проросійськи налаштованих громадян завжди було менше, а після вторгнення навіть ті, котрі споживали розпропаганду, змінили свою думку.

Окрім постійних диверсій та саботажу, зруйновані міста та села доведеться відновлювати. Все це ляже на бюджет, який сплачують росіян. Тобто репарації в будь-якому випадку платитиме агресор як окупації територій, так і при повній стратегічній поразці.. І цей процес затягнеться не на один десяток років, адже, крім зруйнованої України, Кремль щороку виплачує дотації депресивним регіонам. Інфляція та катастрофічне падіння рівня життя на довгі роки вперед це те, що Путін приніс для своєї країни.

Водночас нестримні пропагандисти, чиновники, економісти, вся адміністративна номенклатура агресора закликає до подальшої окупації України. Це не просто, як люблять говорити "постріл собі в ногу", це "важка кома", з якої Росія, з великою ймовірністю, ніколи не прокинеться.