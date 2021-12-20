Черговий госізменнік затриманий в РФ

17:36 09 липень Київ, Україна

Необхідно відзначити, що за останні кілька років в РФ за підозрою в державній зраді було затримано більше десятка вчених і політичних діячів, частина інформації про яких потрапила у відкриті джерела.

Так, днями російський інформаційний простір заполонила новина про затримання радника глави «Роскосмосу» Івана Сафронова за підозрою в державній зраді на користь НАТО.

Необхідно підкреслити, що поки Путін намагається реалізувати свої імперські амбіції, поширити свій вплив на всі континенти і розширити межі РФ будь-яким шляхом, в Росії зростає протестний потенціал військовослужбовців МО РФ, а також збільшується напруга протистояння ФСБ і ГРУ.

Згідно з наявною інформацією, арешт Сафронова, що розкручується підконтрольними ФСБ ЗМІ, свідчить про те, що метою розповсюджуваного скандалу є зміщення Дмитра Рогозіна з поста глави «Роскосмосу». Більш того, з урахуванням того, що Іван Сафронов народився в сім'ї військового журналіста і пішов по його стопах, а також враховуючи, що дана категорія осіб є парафією виключно Міністерства оборони (а особливо цінні кадри і ГРУ), його поява в оточенні Дмитра Рогозіна, так само народженого в потомственої сім'ї силовиків, легко пояснити.

Більш того, хитання крісла Рогозіна збіглося з поширюваним в російських ЗМІ скандалом щодо втечі в США співробітника СЗР РФ Олега Смоленкова, який був помічником головного радника Путіна із зовнішніх справ, і який протягом 10 років зливав на Захід чутливу інформацію, в тому числі і про втручанні в американські вибори. Таким чином, у відповідь на втечу Смоленкова в шпигунстві на користь НАТО звинувачений перебував під патронатом ГРУ Сафронов.

відволікання уваги

Очікувано, що від проведеного фсбшниками арешту Івана Сафронова, що є людиною ГРУ, а також затримання в Києві куратора бойовиків «ДНР» від ГРУ і розсекречення агента «Казбека», «фахівці» з Гризодубової вирішили відволікти увагу придуманим «скандалом» в Україні, а саме нібито про відомчу конфлікті українських спецслужб ГУР МО України, СБУ та СЗР України, інформацію про що відразу ж спростували в самому ГУР МО України.

Судячи з ситуації, що склалася в спецслужбах РФ, Кремлю треба сконцентруватися на вирішенні внутрішніх проблем, а не на розхитуванні ситуації в Західних країнах. Більш того, катастрофічна соціально-економічна ситуація в країні лише сприяє зростанню кількості госізменніков серед вчених, які отримують копійки в своїй країні і щедро винагороджувати в Західних державах.