23:12 16 квітень Київ, Україна

Росія продовжує "підтримку" Центральноафриканської Республіки. Після виборів 2020 року в ЦАР, Москва додатково перекинула військову техніку.

Як заявляють в МЗС РФ, завдяки російським військовим ситуацію в ЦАР "в цілому вдалося стабілізувати". І хоча точну кількість російських військових, які перебувають на цей момент в Центральноафриканській Республіці, уряд РФ назвати не в силах, офіційно на території країни знаходяться 535 російських інструкторів як військових, так і цивільних, які повинні тренувати місцевих військовослужбовців.

"Беручи до уваги побажання центральноафриканського керівництва, а також з урахуванням триваючих зіткнень регулярних військ ЦАР з бойовиками, російські фахівці з цієї групи залишаються в країні і продовжують свою роботу", - інформує МЗС РФ на сайті офіційного відомства.

Починаючи з 2018 року, Росія активно почала цікавитися ЦАР. Знаючи проблеми і слабкості країни, Кремль використовував СЗР, щоб втрутитися у вибори в країні. Під егідою AFRIC Пригожина були запрошені незалежні спостерігачі, які підтвердили перемогу необхідного для Москви кандидата. Він дозволить Росії добувати необхідний для неї уран, а також інші корисні копалини.

Під виглядом цивільних інструкторів в ЦАР прибувають бойовики ПВК Вагнера, які не тільки навчають місцевих, а й самі активно ведуть бойові дії з повстанцями і роз'єднаними племенами в країні. Незважаючи на офіційне вираження занепокоєння з боку ООН, нинішній уряд ЦАР продовжує взаємодіяти з ПВК і наймати все більше бойовиків для проведення військових операцій.