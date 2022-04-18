Чергова спроба розпилу на тендерах УЗ

14:57 20 листопада Київ, Україна

Цікава ситуація з тендером УЗ на закупівлю електроенергії в обсязі 2,05 млрд кВт/год з очікуваною вартістю в 4,329 млрд грн.

Тендерним комітетом дискваліфікували ТОВ «Енерго Збут Транс», афілійованого постачальника електроенергії з нульовою маржинальністю для Укрзалізниці.

Тільки за один квартал при поточному постачальнику економія склала 84 млн грн.

Але директором філії «Центр забезпечення виробництва» Валієвим Т.А. за сприянням директора департаменту електрифікації та енергопостачання Демчука Т.В. були створені певні умови, при яких в тендері залишилося тільки дві фірми з явними ознаками «фірм-прокладок» і природно, що із завищеною ціною. Схема проста, Валієв вносить пропозиції щодо заниження вимог тендерної документації під певні критерії для «потрібних» фірм, Демчук погоджує. Таким чином, з 6 учасників відкритих торгів допущено було тільки два – ПАТ «ЕК «Барвінок» та ТОВ «Вольт Постач», примітно, що останнє зареєстроване за адресою, де мають також реєстрацію ще 128 різних суб'єктів підприємницької діяльності. А у самого «Вольт Постач» кінцевий бенефіціар – це громадянин Бельгії.

Попри те, що постійна комісія АМКУ з розгляду скарг про порушення законів у сфері державних закупівель зобов'язала АТ «Укрзалізниця» в особі філії «ЦЗВ» скасувати рішення про допуск до аукціону ПАТ «ЕК «Барвінок» та ТОВ «Вольт Постач», проте, тендерний комітет «ЦЗВ», де директором є Валієв, рішення АМКУ не виконав.

Далі ще цікавіше, ПАТ «ЕК «Барвінок» та ТОВ «Вольт Постач» зазначені рішення Антимонопольного комітету України не заперечували, однак, філія «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця», відстоюючи інтереси цих компаній, самостійно звернулася до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом про скасування рішень АМКУ, від імені ГО "АСОЦІАЦІЯ УЧАСНИКІВ АТО БОРИСПІЛЬЩИНИ". Яке відношення має саме ця організація до тендерних закупівель та постачання електроенергії УЗ, невідомо.

Сам же керівник організації, Цілик Олексій, у своїй активній громадянській позиції заявляв:

- Моя головна мета - допомагати військовим, які повернулися із зони АТО, і підтримувати сім'ї учасників АТО, поки хлопці служать на сході України...

До цього Тимур Валієв працював в КиївПасТрансі, який також неодноразово був учасником тендерних скандалів і кримінальних справ, а багато хто з них безпосередньо за фактом розтрати бюджетних коштів групою осіб шляхом завищення вартості.

Не залишається сумнівів, що Валієв, який ще до приходу нового керівництва в УЗ вже вибудовував свої схеми, в змові з Демчуком намагаються «проштовхнути» потрібну їм фірму в тендері на суму понад 4 млрд гривень. Дуже ласий шматок для колишнього схематозника КиївПасТрансу.