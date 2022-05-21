ОБСЄ вперше зафіксувала "Град" 2Б26 РФ на Донбасі

БПЛА спостережної місії ОБСЄ засік російські модернізовані реактивні системи залпового вогню 2Б26 «Град» на Донбасі.
Російська реактивна система залпового вогню 2Б26 «Град» калібру 122 мм на базі шасі КамАЗ-5350, яка стоїть на озброєнні виключно ЗС Російської Федерації, з 2012 року вперше потрапила в офіційний звіт СММ ОБСЄ. У щоденному звіті №297/2020 від 14 грудня 2020 зазначено, що РСЗВ 2Б26 «Град» була помічена 8 грудня 2020 біля населеного пункту Тернове, за 57 км на схід від Донецька. Відзначається, що цей тип озброєння розміщений з порушенням лінії відводу.
Міжнародне розвідувальне співтовариство InformNapalm отримало візуальне підтвердження цієї інформації. Сьогодні ми публікуємо ці ексклюзивні дані для широкої аудиторії.
Розпізнати і виявити цю систему поблизу селища Тернове спостерігачам ОБСЄ, ймовірно, допомогло OSINT-розслідування міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm про фіксацію російських РСЗВ 2Б26 «Град», опубліковане 7 грудня 2020. Дослідження було перекладене на 12 мов. У публікації InformNapalm також було зазначено, що ці російські РСЗВ були помічені ще в лютому 2016 року в Донецькій області в районі координат: 47 ° 58'14.5 "N 38 ° 40'09.0" E. Нове місце їхнього виявлення міні-БПЛА також зафіксовано недалеко від цього району.
Це далеко не перший факт, коли сучасні модернізовані російські системи озброєння і техніки спочатку були виявлені волонтерами в ході OSINT-досліджень, а пізніше потрапляли в офіційні звіти СММ ОБСЄ, які підтверджували використання таких систем на Донбасі. Наприклад, російський комплекс РЕБ Р-330Ж «Житель», який в черговий раз зафіксували на Донбасі в кінці листопада 2020 року, вперше був виявлений волонтерами InformNapalm в ході моніторингу соцмереж колабораціоністів російських окупаційних сил в червні 2015 року, а вперше в звіт СММ ОБСЄ цей комплекс потрапив у серпні 2015 року.
Інший приклад - російський комплекс РЕБ РБ-341В «Леєр-3», який активно почав потрапляти в звіти СММ ОБСЄ з 2018 року. У OSINT-дослідженнях InformNapalm цей комплекс фіксувався на Донбасі, починаючи з 2015 року, і серед інших доказів факти виявлення були оприлюднені у звітах InformNapalm, які демонструвалися на асамблеї НАТО в Стамбулі в 2016 році, а також на інших міжнародних майданчиках в ПАРЄ і ОБСЄ.
Таким чином, матеріали волонтерських OSINT-досліджень розвідувального співтовариства InformNapalm, яке з 2014 року виявляє сучасні російські системи озброєння і техніки на Донбасі, сприяють подальшій ідентифікації цих систем міжнародними спостерігачами в ході моніторингу ситуації в зоні бойових дій. Нові звіти СММ ОБСЄ підтверджують на офіційному рівні дані про наявність цих типів озброєння і техніки на сході України. Ці типи модернізованої зброї могли потрапити на український Донбас виключно з території Російської Федерації.
Вони розміщуються з порушеннями домовленостей про лінії відведення важкого озброєння. Це сигналізує про підступні плани РФ і надалі вести агресивну гібридну війну проти України. Хоча Росія на міжнародному дипломатичному рівні робить пропагандистські заяви про своє «бажання досягти миру на Донбасі», але на практиці продовжує зберігати і накопичувати в окупованих окремих районах Луганської та Донецької областей України не тільки старі радянські зразки зброї, але і нові типи техніки. РФ постійно постачає боєприпаси на Донбас і повністю керує бойовими діями проти України за допомогою кадрових військовослужбовців російської армії, приряджених до гібридних збройних формувань 1-го і 2-го АК.
Росія не відмовилася від своїх агресивних намірів і продовжує окупацію частини української території і ведення віроломної гібридної війни, хоча під час підписання Будапештського меморандуму, за яким Україна відмовилася від ядерної зброї, саме Російська Федерація разом з США і Великобританією виступали гарантами суверенітету і територіальної цілісності України.
Ці факти можуть переконати міжнародну спільноту і далі посилювати дипломатичний і економічний тиск на Російську Федерацію, яка постійно порушує міжнародні зобов'язання і протягом багатьох років продовжує вести війну на сході Європи. У той самий час Україна потребує посилення міжнародної підтримки на всіх рівнях, як єдина країна в Європі, яка, відмовившись від ядерної зброї, стала жертвою віроломної гібридної агресії Російської Федерації, трансконтинентальної держави, найбільшої країни світу.
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