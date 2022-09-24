Назад в СРСР: перебудова по-путінськи

11:18 24 вересня Київ, Україна

Михайло Горбачов, який нещодавно пішов з життя, запам'ятався реформацією СРСР, що зрештою зруйнувало країну. Водночас пішла світова загроза ядерної війни, а Кремль мав переродитися та стати центром будівництва демократії у пострадянських країнах.

Але до влади прийшов Путін, який протягом усього свого правління повертав Росію назад у політику Радянського Союзу і тепер практично завершив свою особисту перебудову – антипод горбачовської.

Путін назвав розпад СРСР "найбільшою геополітичною катастрофою XX століття". Примітно, що він та його політичне оточення були на похороні Горбачова — останнього генсека та першого президента СРСР, заходу навіть не було надано офіційного статусу, як це прийнято у разі прощання з колишніми лідерами держав.

«Горбачов, хоч і був партійним лідером, був цивільною особою, яка мала прагнення реформ, що було рідкістю для радянських комуністів. Путін пересічний чекіст, для якого контроль над суспільством та “боротьба з ворогами держави” є найважливішими. Тому весь період путінського правління, по суті, є послідовною ліквідацією історичної спадщини Горбачова. Останній радянський генсек був супротивником воєн з іншими країнами. 1989 року він вивів радянські війська з Афганістану. А на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Горбачов заявив про «необхідність якнайшвидшого припинення бойових дій та негайного початку мирних переговорів», — пишуть українські аналітики.





. Примітно, що він і його політичне оточення були на похороні Горбачова"

Ядерні загрози іншим країнам, які стали популярними за Путіна, були б немислимі за Горбачова з його стратегією глобального ядерного роззброєння. Усередині країни радянський лідер виступав за парламентаризм, відкривши 1989 року перший «З'їзд народних депутатів Радянського Союзу» із незалежними політиками.



1990 року Горбачов підписав закон про свободу друку. Сьогодні свобода преси повністю знищена путінською цензурою. Горбачов звільнив усіх радянських політв'язнів, але в путінській Росії їхня кількість перевищила тисячу ще до початку війни з Україною. А кількість поліцейських арештів громадян за наступні антивоєнні акції, за пікети з плакатами "За мир" перевищила 16 тис.



Горбачов припинив призначати партійних губернаторів у різні регіони та запровадив прямі вибори місцевих органів влади. Сьогодні призначення губернаторів Кремлем відновлено. Автономні республіки Радянського Союзу 1990 року проголосили свій суверенітет, але з приходом Путіна регіональне самоврядування було ліквідовано.



"Кремль намагається повернути собі контроль над усіма колишніми радянськими республіками", - пишуть українські політтехнологи.

Радянський президент хотів перетворити СРСР на аналог Європейського союзу, який, на той момент, ще не було створено. Борючись проти підписання «Нового союзного договору», у серпні 1991 року спалахнув путч – стара партійна номенклатура та силовики відчули, що втрачають владу. У результаті проект горбачовського договору було повністю знищено. Головний учасник тих угод Борис Єльцин так і не побудував у Росії рівноправної федерації, а 1999 року передав владу Путіну, який у принципі заперечував будь-який суверенітет регіонів усередині РФ.



Путін "перебудовує" Росію назад: відновлює імперію замість побудови рівноправної федеративної держави, а також відновлює Холодну війну із Заходом замість того, щоб розширювати співпрацю. Кремлівський диктатор відмовляється від загальноєвропейських цінностей, віддаючи перевагу “національним” та “традиційним” нормам.



«Нинішня Росія парадоксальним чином повернулася в доперебудовні часи, а точніше, стала симбіозом радянської та царської імперій. Цей реваншизм несумісний із сучасним глобальним світом. У Росії її після поразки у війнах зазвичай слідувала епоха реформ. Тож, можливо, незабаром з'явиться новий «Горбачов», вважають українські політтехнологи.