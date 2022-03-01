Про економічні наслідки вторгнення Росії в Україну: спецоперація з ДНР та ЛНР стає невигідною

15:20 01 березень Київ, Україна

Россия, понадеявшись на свои силы, начала военную спецоперацию, целью которой была названа помощь ЛНР и ДНР. В конце концов ситуация вышла из-под контроля российской власти. Против России вводятся жесточайшие санкции.

Политолог Николай Лимаренко уверен в том, что в связи со сложившейся ситуацией, Россия окажется в крайне невыгодном экономическом положении и пострадает не только государство и власть, но и обычные люди.

“Офицеры Вооруженных сил и спецслужб РФ полагают, что военная операция на Украине приведет к значительному экономическому ухудшению в стране. К сожалению, в первую очередь негативные последствия санкций ощутят на себе российские граждане”, - пишет Лимаренко.

Он акцентирует внимание на том, что уже сейчас идет техническая подготовка по отключению России от международной финансовой системы SWIFT.

“Это означает, что россияне не смогут отправлять и принимать платежи из-за рубежа, не будут работать карты VISA и MasterCard за границей, сузится ассортимент импортируемых товаров. В свою очередь, это повлечет за собой инфляцию и повышение цена на все виды товаров”, - пишет политолог.

Лимаренко считает, что Кремль намеренно занижает потери и не сообщает точного количества убитых, раненых, попавших в плен, пропавших без вести.

“В то же время наши официальные СМИ говорят нам, российские воины не несут потерь. Хочется верить, что все они вернутся целыми и невредимыми. Однако в сети активно распространяются кадры с нашими пленными солдатами, которым, судя по фото, совсем немного лет... Белорусский женский фонд выступил с заявлением: “мы, белорусские женщины, матери, жены, сестры и дочери, выступаем против нападения России на Украину”. Если мы также хотим сохранить наших бойцов и хотим, чтобы они вернулись живыми, нам также следует выразить свое отношение к данной ситуации”, - пишет Лимаренко.