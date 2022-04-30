Про що говорили Путін та Гутерріш на зустрічі в Москві

23:58 29 квітня Київ, Україна

26 квітня відбулася зустріч Путіна з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. У властивій манері господар Кремля намагався виправдати війну в Україні. Посилаючись на одну із статей статуту Організації, він вважав, що йому вдасться переконати Гутерріша і заодно дати ще одне законне обґрунтування війні.

На зустріч із генеральним секретарем ООН, як завжди, підготували найдовший стіл. Путін знову заявив, що " події в Бучі - постановка " .

Президент РФ заявив, що дії РФ повністю відповідають частині VII, статті 51 статуту ООН . Щоб зрозуміти весь абсурд сказаного кремлівським душогубом , слід прочитати весь текст статті, яку він послався:

стаття 51 статуту ООН

«Як видно з тексту статті , вона не має жодного відношення до сказаного російським лідером. Але якщо враховувати окупаційну логіку, якою зараз оповита вся країна-агресор, а також неодноразові заяви, про “ превентивний напад ” – “ якби ми перші не напали, то напали б на нас ” – то звідси випливає, що слова Путіна знову не відповідають правового статуту ООН. Якщо , “ Україна мала напасти на агресора через кілька днів після 24-го лютого ” , то Кремль мав звернутися до Організації, щоб на це звернули увагу та вжили відповідних заходів щодо “ врегулювання та надання безпеки ” , у тому числі, ввівши миротворчі сили ООН за необхідності.Проте цього зроблено не було», – пишуть експерти.

. Чи це так?"



Політологи ж, зі свого боку, стверджують, що «для внутрішньої аудиторії РФ, для якої не існує іншої “ достовірної інформації ” , це стане ще одним аргументом, що заспокоює їхню совість. Адже ніхто з них не читатиме 51 статтю ООН, а якщо прочитає , то атрофований мозок не зрозуміє, що там написано».